【ミッフィー・ワンダースクエア】 6月21日 開業予定

ハウステンボスは、6月21日にオープンを予定している新エリア「Miffi Wonder Square(ミッフィー・ワンダースクエア)」の新情報を公開した。

今回公開されたのは、本エリアで提供されるグルメ・グッズの最新情報。エリア内にある大型レストランやテイクアウト専門店、フードワゴンでは各店舗のコンセプトに添ったミッフィーの新グルメが登場。また、セレクトショップでは“マイ・ミッフィーアイテム”が新たにラインナップされる。

Everyday Celebration Kitchen (エブリデイ・セレブレーションキッチン)

絵本から飛び出してきたような大型レストラン。ミッフィーの世界に浸りながら、心温まるひとときを過ごせる。カラフルで楽しいスペシャルキッズプレートや、ミッフィーのムースのパフェなどが提供される。

ミッフィーのお子様パーティープレート

おかしのくにのミッフィーパフェ

雲にのったミッフィーフィナンシェ

ミッフィーのセレブレーションいちごラテ

ミッフィーのセレブレーションソーダ

Holiday Picnic Café (ホリデー・ピクニックカフェ)

ミッフィーをイメージしたテイクアウト専門のカフェ。青く澄んだ空を表現した「ミッフィーのきらきら青空ソーダ」や、長崎特産の「そのぎ抹茶」で草原をイメージした「ミッフィーのふわふわそのぎ抹茶ラテ」が提供される。

ミッフィーのきらきら青空ソーダ

ミッフィーのふわふわそのぎ抹茶ラテ

フードワゴン

エリア内のフードワゴンでは、「ミッフィーポップコーン」や「ミッフィーチュロス」が登場する。

ミッフィーポップコーン(キャラメル)

ミッフィーチュロス(プレーン)ミッフィーチュロス(チョコ)

グッズ情報

My Miffy Boutique(マイ・ミッフィーブティック

セレクトショップでは、“マイ・ミッフィーアイテム”が新登場。子ども用のワンピースや、ハウステンボスオリジナルTシャツがラインナップされる。

ミッフィー キッズワンピース

ミッフィー Tシャツ

