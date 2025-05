【MSXダービー(MSX版)】 5月20日 配信 価格:770円

D4エンタープライズは、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」において、Windows用競馬ゲーム「MSXダービー(MSX版)」の配信を5月20日より開始した。価格は770円。

本作は1983年にリリースされた競馬ゲーム。プレーヤーは3,000円の所持金を手に予選から決勝までの7レースを予想していく。1レースにつき4通りまでの予想が可能で、100円単位での投票が可能だ。予想の際はオッズ、血統、脚質、安定度、調教などの様々なデータを参考にすることできる。

レースはリアルタイムで進行し、軽快なBGMと共に競馬の醍醐味を存分に味わえる仕様。特別な操作は必要ないがシンプルゆえに熱中できる要素を持っている。最大4人までのプレーヤーが参加できる。

【MSXダービー for MSX(MSX DERBY / 80's Japanese old pc game)】

※ゲームを購入(ダウンロード)するためには、アミューズメントセンターへの入会(無料)とEGGサービスへの加入(月額550円)が必要です。

