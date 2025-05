サーティワンにて「トリプルポップ」に1コ100円でポップスクープが最大10コまで楽しめる、2024年に大反響だった企画が復活!

「毎週木金土日は、よくばりフェス!」が毎週木・金・土・日曜日12時から時間・数量限定で開催されます☆

サーティワン「毎週木金土日は、よくばりフェス!」

価格:

・トリプルポップ 570円(税込)

・ポップ4 670円(税込)

・ポップ5 770円(税込)

・ポップ6 870円(税込)

・ポップ7 970円(税込)

・ポップ8 1,070円(税込)

・ポップ9 1,170円(税込)

・ポップ10 1,270円(税込)

※ 「ポップ5」までワッフルコーンでも提供可能です

※ワッフルコーンで注文される場合は別途料金(+40円)がかかります

開催期間:2025年5月22日(木)〜6月22日(日)の毎週木・金・土・日曜日の、各日12時より販売

【第1週】5月22日(木)〜5月25日(日)

【第2週】5月29日(木)〜6月1日 (日)

【第3週】6月5日(木)〜6月8日(日)

【第4週】6月12日(木)〜6月15日(日)

【最終週】6月19日(木)〜6月22日(日)

※各週月曜〜水曜日は未実施

用意個数:1店舗1日100コ

購入制限:一人につき1日ひとつまで

開催店舗:全国のサーティワン店舗

※ToGo店舗、高速道路PA、映画館などの一部店舗では実施されません

2024年に実施され人気を博した「よくばりフェス」が2025年も開催決定!

好きなポップスクープのアイスクリームを3コ選べる「トリプルポップ」に1コ100円でポップスクープを最大7コまで追加できて、いろいろな味が気軽によくばれる、期間限定のキャンペーンです。

2025年は毎週木・金・土・日曜日の12時から、「ポップ7〜10」は1店舗1日100コの数量限定で販売されます。

対象となるのは、スモールサイズよりやや小さいサイズ「ポップスクープ」を3コ選べる「トリプルポップ」を購入された方。

1コ追加につきプラス100円で、7コまでポップスクープサイズの好きなアイスクリームが注文できます。

※持ち帰りはカップのみになります

※アイスクリームの個数によってカップが変更になります。カップの形状、カップの個数は選べません

※購入1コにつき、スプーンはひとつまでの提供となっています

「トリプルポップ」に1コ100円でポップスクープを最大10コまで楽しめるスペシャル企画。

サーティワンにて2025年5月22日12時より開催される「毎週木金土日は、よくばりフェス!」の紹介でした☆

