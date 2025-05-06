¿§¤¬°ã¤¦±ß¤Ï¤É¤ì¤«¤òÅö¤ÆÂ³¤±¤ë¡ÖColor experiment¡×¤Ç¿§ºÌ´¶³Ð¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤ß¤¿
¿§¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±¿§¤Î°ã¤¤¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡ÖColor experiment¡×¤Ï¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¿§¤Î±ß¤ÎÃæ¤«¤é°Û¤Ê¤ë¿§¤Ï¤É¤ì¤«Åö¤ÆÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿§¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÇ½ÎÏ¤ò¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Color experiment
https://colors2.alessandroroussel.com/
±ß¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È¼¡¤ÎÌäÂê¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë3¤Ä¤Î±ß¤«¤é°Û¤Ê¤ë¿§¤À¤È»×¤¦±ß¤òÁªÂò¡£
3ÌäÌÜ¤Ï»ç·Ï¤Î¿§¤Ç¤·¤¿¡£½ÐÂê¤µ¤ì¤ë¿§¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤Ç¡¢ÀÖ·Ï¡¢ÀÄ·Ï¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿§¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿§¤Î°ã¤¤¤¬¥Ï¥Ã¥¥ê¤ï¤«¤ë¤â¤Î¤«¤éÌÜ¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢Æñ°×ÅÙ¤Ï¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤¹¡£
12ÌäÌÜ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿ÀÄ¤Î±ß¤Ï¡¢¤É¤ì¤¬°ã¤¦¿§¤«¤Ñ¤Ã¤È¸«¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»î¤·¤ËAdobe Photoshop¤Ç¥«¥é¡¼¥Ô¥Ã¥«¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¿§¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å¤Èº¸²¼¤Î±ß¤ÏÆ±¤¸¡Ö#344ca5¡×¤È¤¤¤¦¿§¤Ç¡¢±¦²¼¤Ï¡Ö#3149af¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³Î¤«¤Ë¿§¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
16ÌäÌÜ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¼¥ó¥¿¤â¡¢¥×¥ì¥¤Ãæ¤Ë¤Ï°ã¤¤¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥«¥é¡¼¥Ô¥Ã¥«¡¼¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¾å¤Î±ß¤À¤±°ã¤¦¿§¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
20Ìä½ª¤¨¤ë¤È·ë²Ì¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¥È¥é¥¤¤·¤¿·ë²Ì¤Ï20ÌäÃæ16ÌäÀµ²ò¤Ç¡¢4Ìä¤¬ÉÔÀµ²ò¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤Î¿§¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ö°ã¤¨¤Æ¡¢¤É¤ì¤¬Àµ²ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤ª¤µ¤é¤¤¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤É¤Î·ÏÅý¤Î¿§¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦È¯¸«¤â¤¢¤ê¤½¤¦¡£
²¿Ìä°Ê¾åÀµ²ò¤¹¤ë¤È¿§¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÇ½ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Hacker News¤Ç¡ÖColor experiment¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ä¼Ì¿¿²È¤È¤¤¤Ã¤¿¿§ºÌ´¶³Ð¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢20ÌäÃæ18Ìä°Ê¾å¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ²óÅú¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤ä¤¹¤µ¤¬°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£