1¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡ÖÌó30km¡×Áö¤ì¤ë¡ª ¤á¤Á¤ã¡ÖÄ¶¡¦ÄãÇ³Èñ¡×¤Ê2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¤¬¥¹¥´¥¤¡ª 850kgÌ¤Ëþ¤Î¡ÖÄ¶·ÚÎÌ¥Ü¥Ç¥£¡×ºÎÍÑ¤·¤¿»Â¿·¡ÖVW¥¨¥³¥ì¡¼¥µ¡¼¡×¤È¤Ï¡ª
Ç³ÎÁ1L¤Ç¡ÖÌó30km¡×Áö¤ì¤ë¡ÈÄ¶¡¦ÄãÇ³Èñ¡É2¥É¥¢¥¯¡¼¥Ú¡ª
¡¡ºòº£¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¨¥³¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¶¦Â¸¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò¹Í¤¨¤¿¾ì¹ç¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¨¥³¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¡¢´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÁö¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤ó¤Êº£¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È20Ç¯Á°¤Î2005Ç¯¡¢VW¡Ê¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¡Ë¤Ï¥¨¥³¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿»Â¿·¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2005Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè39²ó Åìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥ó¤Ï2Âæ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ò¼Â»Ü¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬Ä¶¡¦ÄãÇ³Èñ¤Ê¡Ö¤¹¤´¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê18Ëç¡Ë
¡¡1Âæ¤Ï¡Ö¥Ý¥í¡×¤Î¥¿¡¼¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ý¥íGTI¡×¤Ç¡¢¤â¤¦1Âæ¤¬¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¨¥³¥ì¡¼¥µ¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥³¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤Ï¤½¤ÎÌ¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¨¥³¥í¥¸¡¼¡×¤ÊÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡ÆÃÄ§¤Ï¤â¤Á¤í¤óÄãÇ³Èñ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿ôÃÍ¤Ï3.4¥ê¥Ã¥¿¡¼¡¿100km¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÇË³Ê¤ÎÇ³ÈñÀÇ½¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÄãÇ³Èñ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¼Ö½Å¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3770mm¡ßÁ´Éý1740mm¡ßÁ´¹â1210mm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢ÁÇºà¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼Ö½Å¤Ï850kg¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¤Î¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ136ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯25.5kgm¤Î¹â¸úÎ¨¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤ÎÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¤â¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹â¤¤Ç³ÈñÀÇ½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥¨¥³¥ì¡¼¥µ¡¼¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï230km¡¿h¡¢0-100km¡¿h²ÃÂ®¤Ï6.3ÉÃ¤È¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤âÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÇË³Ê¤ÎÇ³ÈñÀÇ½¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¡¢¤µ¤é¤ËÈþ¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¨¥³¥ì¡¼¥µ¡¼¡£
¡¡»ÔÈÎ²½¤Ï²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸øÆ»¤Ç»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï³ð¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤³¤½ºÆ¤Óµ±¤¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤1Âæ¤Ç¤¹¡£