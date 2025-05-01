付録映像も含めABEMAにて5/2配信開始！KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X

TOKONA-Xのドキュメンタリー「KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-」が2025年5月2日(金)21:00よりABEMAにて独占配信されることが決定しました。

KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X

2004年に死去した日本を代表するラッパー TOKONA-Xのドキュメンタリー「KING OF BULLSH*T -THE SAGA OF TOKONA-X-」が2025年5月2日(金)21:00よりABEMAにて独占配信されることが決定。

音楽は死なない。

知られざる26年の生涯が、いま明らかになる――

マイクを握ったわずか10年間で強烈な“センセーション”を起こしながらも、2004年に突如この世を去ったラッパー、TOKONA-X(本名：古川竜一)。

今回のドキュメンタリー作品では、そんな彼の遺志を継ぎ、第一線で活動を続けるDJ RYOWがキャリア初の監督を務めた。

生前にリリースした数々の楽曲と、背景に透けたTOKONA-Xの人間性は、没後20年が経過した今もなお人々を惹きつけて止まない。

一体その魅力はどこにあったのか。

遺された家族をはじめ、当時を知る仲間や関係者、没後のリミックス作品へ客演したアーティストなどによるリアルな証言で紡いだ作品。

日本屈指のヒップホップレジェンドの生い立ちと、歩んだ軌跡から紐解いていく……。

※作品はABEMA配信用ORIGINAL CUTとなります。

■監督

DJ RYOW

■CAST

古川真美子 / 古川小町 / 古川正靖 / 古川茂治

ACKEE & SALTFISH / AK-69 / ANARCHY / ANTY the KUNOICHI / Brooklyn Yas / CAZUL / DABO(NITRO MICROPHONE UNDERGROUND) / DJ AKIO / DJ DOPEMAN a.k.a. The Ghetto Navigator / DJ FIXER(M.O.S.A.D.) / DJ MOTO / “E”qual(M.O.S.A.D.) / G-Conkarah(guiding star) / G.CUE(PHOBIA OF THUG) / HIROYA / ILL-BOSSTINO(THA BLUE HERB) / Kento Mori / K.K(CALUSARI) / LOKU / MASH / Mummy-D(RHYMESTER) / OLEE LOU / ONI / Rick Steel / ROWSHI(SHITAKILI IX) / R-指定(Creepy Nuts) / RYUZO / SOCKS / SYGNAL / TOMO / T-Pablow(BAD HOP) / TWIGY / U.X.I(DIEDRO LOS DIABLOS) / \ellow Bucks / Zeebra / 青山 淳一 / アカツカツヨシ(CHOCO BROTHERS) / 荒野政寿 / 伊藤雄介 / 宇多丸(RHYMESTER) / 岡田麻起子 / 岡本正勇 / 漢 a.k.a. GAMI / 北川克彦 / 小松真実 / 茂千代(DESPERADO) / 孫GONG(ジャパニーズマゲニーズ) / 刃頭(ILLMARIACHI) / 般若 / 紅桜 / 若野桂 / 呂布カルマ

(C)CTV MID ENJIN MS Record

■付録映像 The Appendix

監督のDJ RYOWが構想を重ね、完成まで約2年。

どんな想いでこのドキュメンタリーを作ったのか？

そして何を伝えたかったのかを語る。

5.2配信開始ドキュメンタリー

―配信サービス―

■ABEMA

2025年5月2日(金)21:00〜 HIPHOPch

※2025年5月2日(金)21:00より閲覧可能

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