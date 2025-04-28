¡È¤´µ¡·ùÉ×ÉØ¡É¤È¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡© Î¥º§¤Ë»ê¤ë¡ÈÉÔµ¡·ùÉ×ÉØ¡É¤¬É¬¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö5¤Ä¤Î½¬´·¡×
¡ÖÀ®¸ù¤Ï¶öÁ³¤Î»ºÊª¡¢¼ºÇÔ¤ÏÉ¬Á³¤Îµ¢·ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À®¸ù¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÍýÍ³¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤ÎÌÀ³Î¤Ê¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¾¡ÇÔ¤´¤È¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÖÉ×ÉØÃç¡×¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤¬±ßËþ¤ÊÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢É×ÉØ¤¬Î¥º§¤Ë»ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ß¤é¤ì¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡ÖÎ¥º§¤¹¤ëÉ×ÉØ¡×¤Ë¤è¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö5¤Ä¤Î½¬´·¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¤â¤·¤«¤·¤Æ»ä¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤é¤ì¤Æ¤ë¡©¡ÖÉ×¤È¤À¤±¡¢´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¼çÉØ¤¿¤Á¤ÎËÜ²»
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Þ¥Þ¤ÏËÜÅö¤ËÎÁÍý¤¬²¼¼ê¤À¤è¤Ê¤¡¡×
¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊì¿Æ¤«¤éÉã¿Æ¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎµÕ¤Î°¸ý¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤ÈÎ¾¿Æ¤ÎÉÔÃç¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔÃç¤Î¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¿Æ¤Ç¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¸ß¤¤¤Î°¸ý¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤óÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë´Ù¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÉ×ÉØ´Ø·¸¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂçÂÎÀÎ¤«¤é¤ªÁ°¤Ï¡û¡û¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Á´¤¯Ä¾¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×
É×ÉØ¤²¤ó¤«¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤Î»þ¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¡¢ÀÎ¤Î¤³¤È¤ò¾ø¤·ÊÖ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤òÀÕ¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤ÈËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢²¿ÅÙ¤âÀÕ¤á¤é¤ì¤ÆÆó½Å¤Î¶ì¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö±«¹ß¤Ã¤ÆÃÏ¸Ç¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É×ÉØ¤²¤ó¤«¤Ï¾å¼ê¤Ë¹Ô¤¨¤Ð¡¢¸ß¤¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤ê¡¢å«¤ò¶¯¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Î¤â¤á¤´¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î¤â¤á¤´¤È¤ò¾ø¤·ÊÖ¤·¤Æ¡¢½ý¸ý¤Ë±ö¤ò»¤¤êÉÕ¤±¹ç¤¦É×ÉØ¤²¤ó¤«¤Ï¡¢ºÇ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«¤¬²á¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²ù¤·¤¤²áµî¤Ë¤È¤é¤ï¤ë¤è¤ê¡¢´÷¤Þ¤ï¤·¤¤¥á¥â¥ê¡¼¤Ï¾Ã¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ò¸þ¤¯¤Î¤¬¡¢É×ÉØÃç¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
É×ÉØÃç¤Î¤¤¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï²áµî¤è¤êÌ¤Íè¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¾Íè¤Ë´õË¾¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Û¤ÉÌ¤Íè¤è¤ê²áµî¤ÎÏÃ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤¦¤Á¤Î¤ä¤Ä¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¡×
ÀÎ¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¡Ö²¼¤²¤Æ¡×É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¬Â½¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¶òºÊ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÃ±¸ì¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¸¬Â½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°¸ý¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¡Ö²¼¤²¤ë¡×È¯¸À¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼þ°Ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¯¸À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×ÉØ´Ö¤Î²ñÏÃ¤Ç¤â
¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â²È»ö¤¬¶ì¼ê¤Ê¡¢¤ªÁ°¤Ë¤À¤±¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Í¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Û¤É¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¤ï¡£»ä¤ÎÊý¤¬¿ôÇÜ¤Þ¤È¤â¤è¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤ò¡Ö²¼¤²¤ë¡×¤³¤È¤ÇÁêÂÐÅª¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¡Ö¾å¤²¤ë¡×¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÃ¯¤«¤ò¡Ö²¼¤²¤ë¡×È¯¸À¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÉÊ³Ê¤ä²ÁÃÍ¤â²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´µ¡·ùÉ×ÉØ¤Û¤ÉË«¤á¤¿¤êÎ©¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¡Ö¾å¤²¤Æ¡×¤ª¤ê¡¢´íµ¡Åª¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Û¤É¡Ö²¼¤²¤Æ¡×¤¤¤ë·¹¸þ¤Ï¸²Ãø¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤È°ã¤¦°Õ¸«¤ò¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢È¿ÏÀ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¡©
¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤è¤êÁê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍ¥Àè¤Ç¤¤ë¤«¡©
¸ß¤¤¤Î½¬´·¤Î°ã¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¼õ¤±Î®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©
¤³¤ì¤¬¡¢É×ÉØÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
100%Áê¼ê¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¼çÄ¥¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï·é¤¯Äü¤á¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆÊâ¤ß´ó¤ê¡¢ÂÅ¶¨ÅÀ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤´µ¡·ù¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ç¤¹¡£
¾ï¤Ë¼«Ê¬¤¬ÀµµÁ¡¢¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ÎËö¡¢¡Ö¸ß¤¤¤ËÎ¥¤ì¤¿Êý¤¬Ê¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤é¤ì¤Æº¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸å¤í¤á¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡×
¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä
¡ÖÉ×ÉØ¤Î´Ö¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÏÉ¬Í×¡×
¡Ö¸«¤»¤Æ¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ì¤Ð¸«¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¾¡¼ê¤Ë¸«¤ë¤Î¤ÏNG¡×
¤É¤Á¤é¤Î°Õ¸«¤Ë»¿À®¤Ç¤¹¤«¡©
¤´µ¡·ùÉ×ÉØ¤ÈÉÔµ¡·ùÉ×ÉØ¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤³¤È¡×¤Ø¤Î¼¹ÃåÅÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´µ¡·ùÉ×ÉØ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£Åð¤ß¸«¤¬¤Ð¤ì¤ÆÙæ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔµ¡·ùÉ×ÉØ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¼¹Ãå¤·¡¢²æËý¤·¤¤ì¤º¤Ë¾¡¼ê¤Ë¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Åð¤ß¸«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ð¤ì¤Æ¤µ¤é¤Ë¾õ¶·¤¬°²½¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Ëµ¿Ç°¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÅð¤ß¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸«¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æµ¿Ç°¤¬²ò·è¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤Îµ¿Ç°¤òÀ²¤é¤¹ÊýË¡¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡£É´Êâ¾ù¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥Þ¥Û¤¬¸«¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ö¸«¤»¤Æ¡×¤ÈÍê¤àÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅð¤ß¸«¤¬¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø¤ì¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉ×ÉØÃç¤Î°²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅð¤ß¸«¤ÏÉ×ÉØÃç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤è¤ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬È½ÃÇ¤ò¸í¤é¤»¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤òÂ»¤Ê¤¦´í¸±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É®¼Ô¤¬ºî¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡ÖÁê¼ê¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¬ÁýÉý¤·¤Æ·ù¤Ê¥ä¥Ä¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÉ×ÉØ´Ø·¸¤¬¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¿¿´°Åµ´¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¾õÂÖ¡£¸«¤¿¤³¤È¤ËÉé¤¤ÌÜ¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤â²¼¤¬¤ë¡£¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥®¥¹¥®¥¹¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¹¥´¶ÅÙ¥¼¥í¡£
Î¥º§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë5¤Ä¤Î½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡© ¤â¤·¤¢¤Ã¤¿¤é1¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¾ÃÌÇ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§»°¾¾ ¿¿Í³Èþ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÃË½÷´Ø·¸¤ËÇº¤à1Ëü3000Ì¾¤Î½÷À²ñ°÷¤¬½¸¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÅ¸³«¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡¦ED¡¦½÷ÀÀµ¡Ç½¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢À¤òÄÌ¤·¤ÆÃË½÷´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤ò¹Í°Æ¡£¹Ö±é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¤ÎÎø°¦¡¦É×ÉØÃç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¼¹É®²È¡£
(Ê¸:»°¾¾ ¿¿Í³Èþ¡ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¥¬¥¤¥É¡Ë)
À®¸ù¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÍýÍ³¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤¿¤Ï¤º¤ÎÌÀ³Î¤Ê¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¾¡ÇÔ¤´¤È¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÖÉ×ÉØÃç¡×¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£É×ÉØ¤¬±ßËþ¤ÊÍýÍ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢É×ÉØ¤¬Î¥º§¤Ë»ê¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ß¤é¤ì¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¤â¤·¤«¤·¤Æ»ä¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤È¤é¤ì¤Æ¤ë¡©¡ÖÉ×¤È¤À¤±¡¢´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¼çÉØ¤¿¤Á¤ÎËÜ²»
¡ÚÎ¥º§¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î½¬´·¡§¤½¤Î1¡Û¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î°¸ý¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¸À¤¦¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¾Íè¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Þ¥Þ¤ÏËÜÅö¤ËÎÁÍý¤¬²¼¼ê¤À¤è¤Ê¤¡¡×
¤³¤ó¤ÊÉ÷¤ËÊì¿Æ¤«¤éÉã¿Æ¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ÎµÕ¤Î°¸ý¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾®¤µ¤¤¤¦¤Á¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÅÁ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤ÈÎ¾¿Æ¤ÎÉÔÃç¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉÔÃç¤Î¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ì¤Ð¿Æ¤Ç¤¢¤ëÉ×ÉØ¤Î¹¬Ê¡ÅÙ¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤Ë¸ß¤¤¤Î°¸ý¤ò¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤óÉé¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥é¥ë¤Ë´Ù¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÉ×ÉØ´Ø·¸¤¬ÇËÃ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎ¥º§¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î½¬´·¡§¤½¤Î2¡Û²áµî¤Î¤³¤È¤ò²¿ÅÙ¤â¾ø¤·ÊÖ¤¹¡Ö»ä¤¬¡û¡û¤Ê»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¼¤ó¤¼¤óµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤è¤Í¡×
¡ÖÂçÂÎÀÎ¤«¤é¤ªÁ°¤Ï¡û¡û¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢Á´¤¯Ä¾¤½¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¡×
É×ÉØ¤²¤ó¤«¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¡Ö¤¢¤Î»þ¤â¡Ä¡Ä¡×¤È¤«¡¢ÀÎ¤Î¤³¤È¤ò¾ø¤·ÊÖ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤òÀÕ¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤ÈËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢²¿ÅÙ¤âÀÕ¤á¤é¤ì¤ÆÆó½Å¤Î¶ì¹Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö±«¹ß¤Ã¤ÆÃÏ¸Ç¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ï¤¶¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É×ÉØ¤²¤ó¤«¤Ï¾å¼ê¤Ë¹Ô¤¨¤Ð¡¢¸ß¤¤¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤ê¡¢å«¤ò¶¯¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Î¤â¤á¤´¤È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Î¤â¤á¤´¤È¤ò¾ø¤·ÊÖ¤·¤Æ¡¢½ý¸ý¤Ë±ö¤ò»¤¤êÉÕ¤±¹ç¤¦É×ÉØ¤²¤ó¤«¤Ï¡¢ºÇ¤â¤è¤¯¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£
²áµî¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ª¤ï¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«¤¬²á¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²ù¤·¤¤²áµî¤Ë¤È¤é¤ï¤ë¤è¤ê¡¢´÷¤Þ¤ï¤·¤¤¥á¥â¥ê¡¼¤Ï¾Ã¤·¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ò¸þ¤¯¤Î¤¬¡¢É×ÉØÃç¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¥³¥Ä¤Ç¤¹¡£
É×ÉØÃç¤Î¤¤¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï²áµî¤è¤êÌ¤Íè¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¡¢¾Íè¤Ë´õË¾¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤Û¤ÉÌ¤Íè¤è¤ê²áµî¤ÎÏÃ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ¥º§¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î½¬´·¡§¤½¤Î3¡ÛÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¡Ö²¼¤²¤ë¡×¡Ö¸ý¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç²¿¤Ë¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¥À¥áÄâ¼ç¤ÎÅµ·¿¤Ê¤Î¤è¡×
¡Ö¥Û¥ó¥È¤Ë¤¦¤Á¤Î¤ä¤Ä¤Ï¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¡×
ÀÎ¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¡Ö²¼¤²¤Æ¡×É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸¬Â½¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¶òºÊ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÃ±¸ì¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¸¬Â½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö°¸ý¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¡Ö²¼¤²¤ë¡×È¯¸À¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼þ°Ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¯¸À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×ÉØ´Ö¤Î²ñÏÃ¤Ç¤â
¡ÖÃ¯¤è¤ê¤â²È»ö¤¬¶ì¼ê¤Ê¡¢¤ªÁ°¤Ë¤À¤±¤Ë¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Í¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Û¤É¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¤ï¡£»ä¤ÎÊý¤¬¿ôÇÜ¤Þ¤È¤â¤è¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Áê¼ê¤ò¡Ö²¼¤²¤ë¡×¤³¤È¤ÇÁêÂÐÅª¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¡Ö¾å¤²¤ë¡×¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÃ¯¤«¤ò¡Ö²¼¤²¤ë¡×È¯¸À¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÉÊ³Ê¤ä²ÁÃÍ¤â²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´µ¡·ùÉ×ÉØ¤Û¤ÉË«¤á¤¿¤êÎ©¤Æ¤¿¤ê¤·¤Æ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¡Ö¾å¤²¤Æ¡×¤ª¤ê¡¢´íµ¡Åª¤Ê¥«¥Ã¥×¥ë¤Û¤É¡Ö²¼¤²¤Æ¡×¤¤¤ë·¹¸þ¤Ï¸²Ãø¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎ¥º§¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î½¬´·¡§¤½¤Î4¡Û¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤¬°ã¤¦Æó¿Í¤¬Êë¤é¤¹À¸³è¤Ë¤Ï¡¢°Õ¸«¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢½¬´·¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤È°ã¤¦°Õ¸«¤ò¤¤Á¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢È¿ÏÀ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤«¡©
¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤è¤êÁê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍ¥Àè¤Ç¤¤ë¤«¡©
¸ß¤¤¤Î½¬´·¤Î°ã¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¼õ¤±Î®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡©
¤³¤ì¤¬¡¢É×ÉØÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
100%Áê¼ê¤Î¸À¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¼çÄ¥¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï·é¤¯Äü¤á¡¢¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆÊâ¤ß´ó¤ê¡¢ÂÅ¶¨ÅÀ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤´µ¡·ù¤ÎÈë·í¡Ê¤Ò¤±¤Ä¡Ë¤Ç¤¹¡£
¾ï¤Ë¼«Ê¬¤¬ÀµµÁ¡¢¼«Ê¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤ÎËö¡¢¡Ö¸ß¤¤¤ËÎ¥¤ì¤¿Êý¤¬Ê¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤»¤ë¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÎ¥º§¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î½¬´·¡§¤½¤Î5¡ÛÁê¼ê¤Î¥¹¥Þ¥Û¤òÅð¤ß¸«¤ë¡ÖÉ×ÉØ¤Ë±£¤·¤´¤È¤Ï¤Ê¤·¡£¤À¤«¤éÁê¼ê¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤é¤ì¤Æº¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸å¤í¤á¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¡×
¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡Ä
¡ÖÉ×ÉØ¤Î´Ö¤Ë¤â¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÏÉ¬Í×¡×
¡Ö¸«¤»¤Æ¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ì¤Ð¸«¤»¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡¢¾¡¼ê¤Ë¸«¤ë¤Î¤ÏNG¡×
¤É¤Á¤é¤Î°Õ¸«¤Ë»¿À®¤Ç¤¹¤«¡©
¤´µ¡·ùÉ×ÉØ¤ÈÉÔµ¡·ùÉ×ÉØ¤òÈæ¤Ù¤ë¤È¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤³¤È¡×¤Ø¤Î¼¹ÃåÅÙ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤´µ¡·ùÉ×ÉØ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£Åð¤ß¸«¤¬¤Ð¤ì¤ÆÙæ¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÉÔµ¡·ùÉ×ÉØ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¼¹Ãå¤·¡¢²æËý¤·¤¤ì¤º¤Ë¾¡¼ê¤Ë¸«¤Æ¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Åð¤ß¸«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ð¤ì¤Æ¤µ¤é¤Ë¾õ¶·¤¬°²½¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Ëµ¿Ç°¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÅð¤ß¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¸«¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æµ¿Ç°¤¬²ò·è¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ø¤Îµ¿Ç°¤òÀ²¤é¤¹ÊýË¡¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¢¤ë¡£É´Êâ¾ù¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¹¥Þ¥Û¤¬¸«¤¿¤¤¤Ê¤é¡Ö¸«¤»¤Æ¡×¤ÈÍê¤àÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅð¤ß¸«¤¬¤Ð¤ì¤¿¤é¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬Êø¤ì¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÉ×ÉØÃç¤Î°²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅð¤ß¸«¤ÏÉ×ÉØÃç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤è¤ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤Î¼¹Ãå¤¬È½ÃÇ¤ò¸í¤é¤»¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤òÂ»¤Ê¤¦´í¸±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£É®¼Ô¤¬ºî¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡ÖÁê¼ê¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ë¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤Ï¤Ê¤¤¡×¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤¬ÁýÉý¤·¤Æ·ù¤Ê¥ä¥Ä¤Ë¤Ê¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤êÉ×ÉØ´Ø·¸¤¬¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¿¿´°Åµ´¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î¾õÂÖ¡£¸«¤¿¤³¤È¤ËÉé¤¤ÌÜ¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤â²¼¤¬¤ë¡£¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤¬·ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥®¥¹¥®¥¹¤¹¤ë¡£Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ë¤È¹¥´¶ÅÙ¥¼¥í¡£
Î¥º§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë5¤Ä¤Î½¬´·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡© ¤â¤·¤¢¤Ã¤¿¤é1¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¾ÃÌÇ¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§»°¾¾ ¿¿Í³Èþ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÃË½÷´Ø·¸¤ËÇº¤à1Ëü3000Ì¾¤Î½÷À²ñ°÷¤¬½¸¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÅ¸³«¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¡¦ED¡¦½÷ÀÀµ¡Ç½¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢À¤òÄÌ¤·¤ÆÃË½÷´Ø·¸¤ò±ß³ê¤Ë¤¹¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤ò¹Í°Æ¡£¹Ö±é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¡¢Ãø½ñÂ¿¿ô¤ÎÎø°¦¡¦É×ÉØÃç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£¼¹É®²È¡£
(Ê¸:»°¾¾ ¿¿Í³Èþ¡ÊÉ×ÉØ´Ø·¸¥¬¥¤¥É¡Ë)