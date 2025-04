¡Ö·Ü¥Ý¥¿¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬¿ÀÆàÀî¥¨¥ê¥¢½é½ÐÅ¹¡ª »Ý¤ß¤¬¶Å½Ì¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤Ï1ÇÕ¤Ç2ÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤!?¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦³ùÁÒ¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は鎌倉にオープンした、都内で人気の鶏ポタラーメン店です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

鶏ポタラーメン THANK 鎌倉小町(神奈川・鎌倉)

外観 出典:KEN21さん

2025年3月21日、鎌倉駅東口から徒歩約2分のところに「鶏ポタラーメン THANK 鎌倉小町」がオープンしました。大門店、お茶の水店、蒲田店に続き、4店目の出店です。

オーナーの田邉雄二氏は、ニューヨークへ留学中の2001年、アメリカ同時多発テロ事件を現地で経験しました。ひどく落胆する中、何気なく食べた一杯のラーメンが空腹だけでなく心まで満たしてくれたそうです。日本の文化を広めたいと考えていた矢先の出来事で、ラーメンで人々を笑顔にしたいと決意しその道へ。

帰国後、修業先に選んだのは「せたが屋」。2007年にニューヨーク支店を任された後、再帰国時に系列店「ラーメンゼロ」の店長に就任。化学調味料もタレも使わないラーメンに衝撃を受け、独立を目指すきっかけとなります。3年半の修業を経て、2012年に独立。大門「鶏ポタラーメンTHANK」を開業しました。

ラーメンは、世界各国の人に食べてもらえるよう鶏ベースのスープにこだわり、おいしさと健康にも注力し、国産野菜をたっぷり使ったスープを完成させたそうです。

「スペシャルぽてり」1,630円 写真:お店から

ラーメンに使用するスープは、鶏と10種類の野菜をじっくり煮込んだ「鶏ポタ」スープ。化学調味料不使用で、素材の旨みを余すところなく引き出しています。1人前あたり120gの野菜が溶け込んだ滋味深いスープは、罪悪感なくいただけるホッとする味わい。

鎌倉小町店では、鶏の旨みが前面に感じられる野菜ポタージュ少なめの「さらり」も用意。すっきりとなめらかな口当たりが特徴です。

「卵黄チーズライス(ミニ)」300円 出典:mikawa10さん

栄養満点のスープで〆を楽しむならライスの注文がおすすめ。パルミジャーノチーズがたっぷりのった「チーズライス」を残りのスープに投入すれば、たちまちチーズリゾットに早変わり。1杯で2度のおいしさを楽しめますよ。

「かまくらぁ麺 筍ポタヌードル」1,500円は4月末で終了 写真:お店から

鎌倉小町店だけの季節限定メニュー「かまくらぁ麺」も展開中。第1弾は、鎌倉野菜を使った、筍のポタージュヌードルです。筍と豆乳のまろやかなスープに、香草チキンと春野菜を添えた優しい味わいの一杯。春らしい香りとシャキッとした食感が楽しめるラーメンです。4月末までの提供となりますのでお早めに!

5月からは「かまくらぁ麺 冷やし担々麺」1,500円がスタート 写真:お店から

卓上調味料 出典:KEN21さん

テーブルには、生姜ビネガー、炒りごま、ミックスペッパー、塩だれ、特製カレースパイスと、味変を楽しめる調味料が並んでいます。好みの組み合わせを見つけてみてくださいね。

内観 出典:KEN21さん

座席はカウンター10席を用意。茶系を基調とした店内は、女性ひとりでも入りやすいカフェのような雰囲気です。ご近所の人はもちろん、「鶏ポタラーメン」目当ての鎌倉散策もおすすめです。

食べログレビュアーのコメント

「手羽先(1枚)」200円 写真:お店から

『・スペシャルぽてりラーメン

普段はノーマルラーメンを食べるのですが、こちらのスペシャルは大好物が入っているので。

具は、手羽先3枚、塩玉子1個分、穂先メンマ、青ねぎ。

この手羽先が美味しそうだったので3枚のるスペシャルにしたんです。

特製醤油ダレに漬け込んでから、じっくりとオーブンで焼き上げた手羽先。

綺麗な焦げ目が付いていて食べても手羽先らしい味の濃さを感じます。

この手羽先をつまみに酒が飲めますね』(KEN21さん)

「鶏ポタンタン麺(ふつう)」1,300円と「卵黄チーズライス(ミニ)」300円 出典:mikawa10さん

『本来であれば鶏白湯ならぬ名物の“鶏ポタージュ(ぽてり)”を頂くところでしたが、無類の担々麺好きのため「鶏ポタンタン麺(1,300円)」を注文。味のバランスを考え、マイルドな「卵黄チーズライス・ミニ(300円)」も付けました。

鶏と野菜の旨みが凝縮された無化調スープは辛味を足そうと失われることなく、飲めば飲むほど凄みを感じます。

味の骨格、土台の大切さを感じる丁寧な一杯でした♪』(mikawa10さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆鶏ポタラーメン THANK 鎌倉 小町住所 : 神奈川県 鎌倉 市小町1-6-5 小町今井ビル 103TEL : 0467-53-7398

文:斎藤亜希

