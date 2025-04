NY発のカフェで堪能！ 究極のサステナブル・コーヒーとは？

環境に優しい取り組みはもちろん、どんな⼈でも歓迎され、居場所を⾒つけられる“インクルージョン”な素敵カフェをご紹介。

〈「食」で社会貢献〉

2030年までの国際目標「SDGs」(=Sustainable Development Goals〈持続可能な開発目標〉の略)など、より良い世界を目指す取り組みに関心が高まっている昨今。何をすればいいのかわからない……という人は、まずお店選びから意識してみては? この連載では「食」を通じての社会貢献など、みんなが笑顔になれる取り組みをしているお店をご紹介。

今回訪れたのは、NYに11店舗を展開し、2023年6⽉、東京・神⽥錦町に⽇本1号店をオープンした「think coffee」。

表通りから少し入った場所にあり、都心にありながらゆったりとした時間を過ごせるテラス付きのカフェだ。

“誰もが心地よく”が最優先のカフェ

タイル張りのレトロな外観と、2階に掲げられたレインボーフラッグが目印

2006年にNYのグリニッジ・ビレッジで誕生した「think coffee」は、弁護⼠をしていたジェイソン・シャーさんが、ニューヨーク⼤学の近くに第1号店を開店。世界一多様なNYの人々に支持され、現在ではマンハッタンで10店舗、ブルックリンで1店舗を展開している。

「おいしいコーヒーが世界を良くする」をコンセプトに、パートナーシップを組んだコーヒー農園から調達した豆のみで入れるコーヒーをはじめ、産地や生産者にこだわったメニューを提供。他にも、地球に優しいカップやコンポストの活用など、サステナブル(持続可能性)を考慮した店作りで誰にとっても居心地のいい場所を提供している。

CEOの⽥瀬和夫さん

「私は以前国連に勤めていて15年ほどNYに住んでいたんですが、think coffeeはアジア人でも黒人でも、あるいはゲイでもレズビアンでも、どんな人でも歓迎されていると感じられる空間だったんです」

と話すのは、Think Coffee Japanの代表で、日本におけるSDGsの第一人者でもある⽥瀬和夫さん。

think coffeeのDE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン=どんな⼈でも歓迎され、居場所を⾒つけられる)が実現された空間に惚れ込み、ぜひ⽇本でも作りたいとシャーさんに声をかけ、⽇本1号店を東京・神⽥にオープンすることとなった。

「単にいろんな人がいていいということじゃなく、一人ひとりがちゃんと受け入れられている感じ。英語で言うと“インクルージョン”がとても重要で、私は好きだったんです。ですから、日本のthink coffeeでも環境に優しい取り組みをいろいろとやっていますが、一番の商品はインクルージョンだと思っています」

黒板のメニューボードや壁のアートなど、NYのカフェを思わせる雰囲気

テラス席もある1階と2階の2フロアからなる店内は、NY風のスタイリッシュな空間。全体にスペースを広めにとってあり、解放的でくつろげる雰囲気となっている。

さらに、誰もが心地よく過ごせて好きなだけいていいという評判がSNSや口コミで拡大。公園や観光スポット近くでもないオフィス街の裏通り沿いの立地にもかかわらず、ベビーカーを押すママやペット連れの人、外国人グループなど、多様な人々がひっきりなしに訪れ、思い思いにくつろぐ姿が印象的だ。休日は満席になることも多いという。

カラフルなアートには取引しているコーヒー豆の生産地と、取り組んでいる社会貢献プロジェクトがデザインされている

壁に飾られたアートに目を向けると「CLEAN WATER PROJECT」などの文字が。

think coffeeでは、単に適正な価格でコーヒー豆を購入するだけでなく、農園や地域ごとに社会貢献プロジェクトを実施。具体的には、家を建てる支援(ニカラグアの生産者に安全な住居を提供)、きれいな水の供給(エチオピアの農村に浄水設備を設置)、労働者の生活向上支援(コロンビアのコーヒー生産者により良い労働条件を提供)などだ。また、有機農法や森林再生のサポートを行い、環境負荷を減らす取り組みも実施している。

カフェを利用する人たちも、こうしたアートから自然と気付きを得られる。

コーヒー豆は京都産の焙煎機で独自に焙煎。その隣には、使用した水の98%を循環し排水を減らす、人にも地球にも優しい手洗いスタンドも

テラスから吹き抜けになっている2階はソファ席もあり、広々とした居心地のいい空間

サステナブルコーヒーをはじめ多様なメニューを展開

コーヒーの味は日本人向けに苦みをやや強くし、酸味を抑えてある。「バッチブリュー」M550円、L650円

カフェのメニューは、ベーグルやバゲットサンド、ニューヨークチーズケーキなど、NYテイストのラインアップ。ベジタリアンメニューやキッズメニューもあり、多様性に対応している。さらに特徴の一つとなっているのが生産者ファースト。

コーヒーは、エチオピア、コロンビア、ニカラグアの契約農家から仕⼊れた⾖のみを使⽤。これは、⼀般的なフェアトレード・コーヒーは流通の中間業者を経由するため、農家の⼥性や⼦どもにまで⼗分な報酬(⽣活賃⾦)が届かない場合が圧倒的に多いからだ。

「農家と直接契約を結び、より適正な価格で豆を買い取ることで生産者の収益向上を図るだけでなく、労働力を確保し、少しずつ生産量を増やして農園の気質を上げていくことにもつながっています」(⽥瀬さん)

注文ごとに茶筅でたてる「オーガニック宇治抹茶ラテ」は、特に外国人客に大人気。有機無農薬栽培にこだわる「童仙房茶舗」の有機抹茶を使用しており、香味豊か。

NYスタイルのホールグレイン(全粒粉)、GMOフリー(遺伝子組み換えでない)ベーグルにたっぷりのサーモンとオニオンを添えた「NYCベーグルサンド」はthink coffeeのシグネチャーサンドイッチ。使っているベーグルは、“利益ではなく人のためのパン”を作り、米国オーガニックパン業界でNo.1といわれる「アルバラドストリートベーカリー」のもの。

石窯で焼き上げたライ麦パンにピーナッツバターとはちみつを塗り、バナナとシナモンパウダーをトッピングした「バナナ・ピーナッツバター・トースト」はNYを意識したメニュー。甘すぎずピーナッツの風味が香ばしく、コーヒーとの相性も抜群。

他にもSDGsへの取り組みが随所に

「サステナブル・ビッグトート」(横440×縦375×マチ180mm)19,800円は店頭と公式サイトで販売中

⽥瀬さんも愛用しているthink coffeeのロゴがあしらわれたトートバッグは、サステナビリティへの思いを形にしたオリジナルアイテム。北海道厚岸町で漁業者の協力により回収された廃棄漁網を、特殊な技術で再生したデニム素材をベースとし、ハンドルや肩掛けベルトには四国で放し飼いで育った食用の豚の皮を、クロムなどの化学物質を使わず、自然と人に優しい製法でなめした高品質な皮革を使用。大きくマチのあるデザインで、レジャー、旅行、出張など幅広いシーンに活躍。サステナビリティに関心がある人だけでなく、単におしゃれ好きやトート好きな人も手に取りたくなる仕上がりとなっている。

バッグ以外にも、コーヒーの豆殻から作られたリユースカップ「ハスキーカップ」2,200円や、リサイクル率が高く、地球に優しいアルミで作った「think coffeeアルミカップ」500円など、サステナビリティを考慮したさまざまなオリジナルアイテムを展開している

持ち帰り用のカップ(+50円)は、とうもろこしと大豆由来の原料でできており、生分解可能。ストローもサトウキビ由来のものを採用している

スタイリッシュなバッグ形の「LFCコンポスト」は、日々生ごみを投入し、約1カ月で栄養価の高い堆肥へと変わる

think coffeeでは、調理段階で可能な限り生ごみが発生しないよう工夫をしている。しかし、どうしても発生してしまう生ごみやコーヒーかすはコンポストを活用して堆肥に変え、ハーブ等の育成に活用。ビル内で循環する取り組みを行っている。将来的には、think coffeeのコンポスト活動を通じて近隣地域の人々と一緒に循環型社会の実現を目指している。

授乳室、おむつ替え台、電子レンジのほか、超高速インターネットも完備され、大人も快適に過ごせる

think coffeeの入るビルは、安田不動産所有の築50年のビルを再生建築したもので、SDGsの拠点として1棟まるごと⽥瀬さんが借り上げている。

1〜2階がカフェ、3〜4階はコミュニティースペースと貸し会議室となっているほか、6階にはキッズスペースを完備。未就学の子ども連れの家族は1階のカフェで購入したドリンクやフードを持ち込んで利用でき、大好評となっている(平日・週末・祝日とも8〜17時、大人1名あたり1時間220円)。

“think”せずとも、リラックスがきっかけに

今後予定している養蜂では、ほど近い皇居周辺から採取した“インペリアルハニー”が誕生するかも!?

おいしいコーヒーと居心地のいい空間を通じて、人や地球に優しいさまざまな取り組みを行っている「think coffee」。

今後は、ビル全館で再生可能エネルギーへ切り替え、東京の緑化を進めるため屋上での養蜂を予定しているほか、東京都内や他の地域で店舗を増やしていくことも目指しているという。

「カフェに関しては、どうぞお好きなだけ長居してください(笑)。元々think coffeeの“think”は、創業者のジェイソンが、このコーヒーはどこから来ているかを考えてみよう、という起点で始めていて、それは素晴らしいことだと思います。でも、考えるために来る必要はないんです。ただリラックスしておいしいコーヒーと出会う。ここに来ればそれだけでもSDGsにつながる可能性がありますから。一つのきっかけになってくれれば」

まずは気軽に足を運んで、身構えて取り組むのではなく、当たり前の日常からつながっていくSDGsを体験してみては。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆think coffee住所 : 東京都千代田区神田錦町2-9-15 神田 SDGs コネクション 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:當間優子、食べログマガジン編集部 撮影:田川葉子

The post NY発のカフェで堪能! 究極のサステナブル・コーヒーとは? first appeared on 食べログマガジン.