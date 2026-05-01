古い宿舎で発見された謎の機器「SOLID STATE」がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】箱状の機器には「HITACHI」とあります「先日ある宿で発見したこれ、正体のわかる方おられませんか？ YMOを連想させる『SOLID STATE』 古い宿では調べても出てこないようなものが残されていることが多く、興味が尽きない」とその模様を紹介したのは「時を感じる宿に泊まろう〜ときやど」主宰の吉宮晴紀さん（@rninopon）。メーカー名は「HITA