ディズニーストアに、『バンビ』に登場する「とんすけ」と「ミス・バニー」をモチーフにした春らしいカラーの新コレクション「PASTEL BUNNIES」が登場。

もふもふのぬいぐるみやバッグをはじめ、新生活を彩るライフスタイル雑貨などが豊富にラインナップされます☆

ディズニーストア『バンビ』とんすけ&ミス・バニーコレクション「PASTEL BUNNIES」

スケジュール:

先行発売日:2025年4月15日(火)より順次先行販売店舗:ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店、ディズニー公式オンラインストア発売日:2205年4月18日(金)販売店舗:ディズニーストア店舗

ディズニーストアから、新コレクション「PASTEL BUNNIES」が登場。

『バンビ』の「とんすけ」と「ミス・バニー」をモチーフに、パステルカラーの春らしくやわらかな雰囲気のグッズが揃います。

「とんすけ」と「ミス・バニー」がお互いに微笑み合うキュートな表情にも注目です☆

ラインナップは、ぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンをはじめ、マルチポシェット、ペンケース、ルームシューズなど、もふもふの触り心地が愛らしいグッズを多数展開。

「とんすけ」と「ミス・バニー」のペアデザインがポイントのウォーターボトル、ミニタオル、エコバッグなどは、デイリー使いにおすすめです。

そのほか、大きな耳がポイントのショルダーバッグやヘアバンド、ミス・バニーのキュートなポーズをデザインしたヘアクリップなど、春の新生活に癒やしをプラスするかわいいグッズが勢揃いします☆

ミス・バニー ショルダーバッグ 巾着 PASTEL BUNNIES

価格:6,600円 (税込)

サイズ:約高さ28×幅18×奥行き16cm

ショルダー部分 約120cm ※調節不可

『バンビ』のキュートなキャラクター「ミス・バニー」の魅力を存分に満喫できるふんわりデザインのバッグ。

ぬいぐるみのように丁寧にかわいく仕上げられたキャラクターフェイスを、ナチュラルなバスケット編みと組み合わせ、作品らしさを表現しています。

リボンを編み込んだ、取り外しもできるゴールドカラーのチェーンのショルダーストラップが華やかさをプラスしたディズニーグッズです。

とんすけ ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン PASTEL BUNNIES

価格:2,200円 (税込)

サイズ:全長約23cm

キャラクター 約高さ16×幅7.5×奥行き9.5cm

ほわほわ毛並みが「とんすけ」の魅力を一層引き立てる、羊毛風ぬいぐるみキーホルダー。

鼻を触ってくしゅくしゅしているようなポーズは、見ているだけで胸がときめくかわいらしさ。

ぽっとピンク色に染まったほっぺ、白くて丸いしっぽもキュートです☆

ミス・バニー ぬいぐるみキーホルダー・キーチェーン PASTEL BUNNIES

価格:2,200円 (税込)

サイズ:全長 約23cm

キャラクター 約高さ16.5×幅9.5×奥行き8cm

右耳を両手で押さえてウインクしたポーズで登場する「ミス・バニー」の羊毛風ぬいぐるみキーホルダー。

ふんわりとした素材を使用した、触り心地の良いディズニーグッズです。

お手持ちのバッグに取り付けて「ミス・バニー」と一緒に春のおでかけを楽しむことができます。

ミス・バニー&とんすけ ショルダーバッグ PASTEL BUNNIES

価格:5,300円 (税込)

サイズ:約高さ22×幅37×奥行き5cm

ショルダー部分 約最大98cm ※調節可能

チャーム(各) 全長約4.2cm

「ミス・バニー」と「とんすけ」をモチーフにした、ふわっと軽やかなショルダーバッグ。

やわらかな淡い色と相性抜群のチュールやフリルが、ファスナーに飾った「ミス・バニー」と「とんすけ」のチャームを際立たせます。

くしゅくしゅっとボリュームのあるショルダー部分は、両サイドのリボンを絞って愛用することも可能です。

ミス・バニー&とんすけ 水筒・ウォーターボトル PASTEL BUNNIES

価格:2,000円 (税込)

サイズ:約高さ22×直径6.8cm

容量:590ml

ボトルのフタを開けたらダイレクトに飲める飲み口が便利な、半透明のフロストボトル。

コップを使わなくて良いので手軽に使えます。

曇りガラスのような半透明ボトルなので残量がわかりやすいのも嬉しいポイントです。

とんすけ 筆箱・ペンケース PASTEL BUNNIES

価格:2,600円 (税込)

サイズ:約高さ15×幅18.5×奥行き7cm

「とんすけ」をモチーフにした、ぬいぐるみのような存在感を放つキュートなペンケース。

大きく見開いた目、ぴょこんと飛び出た長い耳もしっかり再現されています。

反対面には真っ白いしっぽも付いており、どちらの面から見てもバッチリかわいいです☆

ミス・バニー ヘアターバン PASTEL BUNNIES

価格:2,800円 (税込)

サイズ:約縦17×横25.5×厚み4.5cm

頭に着けると「ミス・バニー」のようになれるユニークなデザインに仕上げられた、ふんわり素材のヘアターバン。

後ろ部分はゴム仕様なので、見た目も使い心地もバッチリです!

バスタイムはもちろん、毎朝の洗顔やお部屋でのリラックスタイムにも活躍してくれます。

ミス・バニー&とんすけ ミニタオル PASTEL BUNNIES

価格:900円 (税込)

サイズ:約縦20×横20cm

恋している「ミス・バニー」と「とんすけ」の刺しゅうがとってもキュートなミニタオル。

周囲をぐるりと囲むスカラップ刺しゅうが華やかさを添えています。

綿素材のおしゃれなミニタオルなので、ギフトとしても喜ばれそう。

ミス・バニー ヘアクリップ ダイカット PASTEL BUNNIES

価格:2,500円 (税込)

サイズ:約 縦8.3×横5.3×厚み3.3cm

「ミス・バニー」の魅力を存分に満喫できる、ダイカットデザインのヘアクリップ。

上目づかいで耳を触っている、愛らしいポーズが再現されています。

テーマパークなどおでかけコーディネートにはもちろん、自宅のドレッサーにおいている時もかわいい、とっておきのグッズです。

ミス・バニー&とんすけ 焼きチョコレート 巾着入り PASTEL BUNNIES

価格:1,800円 (税込)

サイズ:約縦15×横14×厚み4cm

「ミス・バニー」と「とんすけ」をデザインした、巾着入りの焼きチョコレート。

開けると中には、焼きチョコレートが5個入ったハートマーク入りのかわいいお菓子。

食べ終わった後も巾着を小物入れに使えるので、プレゼントとしてもおすすめです。

「とんすけ」と「ミス・バニー」にかわいく癒やされる、春らしいカラーの新コレクション。

ディズニーストアにて2025年4月15日より順次販売が開始される「PASTEL BUNNIES」の紹介でした☆

