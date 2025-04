【キデイランド新宿店】 4月25日 オープン予定 営業時間:10時30分~20時30分 場所:東京都新宿区新宿オカダヤビル 1階~4階 (東京都新宿区新宿3-23-16)

キデイランドは、新たな店舗「キデイランド新宿店」を4月25日より東京都新宿区新宿オカダヤビル 1階~4階にオープンする。

「キデイランド新宿店」では、キデイランドとしては初となるオリジナル商品の取り扱いや、海外の方にも人気の「サンリオ」コーナー、「星のカービィ」の専門店「KIRBY’S PUPUPU MARKET」、さくらももこ氏の「まる子とコジコジストア」などがオープン。またプチプライスなアクセサリーなどを一堂に集めたKawaiiとキャラクター合わせたキャラクターラバーな聖地が新宿に誕生する。

店舗の特徴としては、1階の店頭と2階のガラス面には巨大LEDビジョンが設置され、まるで映像が浮かび上がるような近未来感を感じられる透過型シースルーLEDビジョンは新宿の新スポットになることが期待される。

また、1階イベントスペース「K-SPOT」では、これから来るキャラクターや懐かしいキャラクターまで今“旬”なキャラクターが展開。2階トレンドフロアでは「ちいかわらんど」、「コウペンちゃんのおみせやさん」、3階バラエティフロアでは「まる子とコジコジストア」、「KIRBY’S PUPUPU MARKET」、4階には「スヌーピータウンショップ」、「リラックマストア&すみっコぐらしshop」といった専門店が多数集結する。

1階&2階 店外向け最新LEDビジョン

1階イベントスペース「K-SPOT」

2階トレンドフロア 「ちいかわらんど」、「コウペンちゃんのおみせやさん」

トレンドキャラクターである「mofusand」、「ホワイトタイガー and ブラックタイガー」、「助六の日常」、「可愛い嘘のカワウソ」も集まる

3階バラエティフロア 「まる子とコジコジストア」、「KIRBY’S PUPUPU MARKET」が展開

キデイランド新宿店OPENを記念して、コーポレートカラーの「RED」を主軸に、キデイランドのロゴを大胆にあしらったスペシャルなアイテムが登場

キデイランドを代表する専門店が4階に集結

