¥É·³Åê¼ê¿Ø¤¬¡ÈÂçÍðÄ´¡É11Í¿»Íµå¡Äº£µ¨½é¤ÎÉé¤±±Û¤·¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï11»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ
ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¡Ä³«Ëë¤«¤é11»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ
¡ÚMLB¡Û¥Õ¥£¥ê¡¼¥º 8¡¼7 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï7-8¤ÇÇÔ¤ì¡¢º£µ¨½é¤ÎÏ¢ÇÔ¡£º£µ¨½é¤Î¥«¡¼¥ÉÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤ê¡¢³«Ëë¤«¤é9¾¡2ÇÔ¤Î¾¡Î¨.818¡£ÂçÃ«¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î3»°¿¶¤òµÊ¤¹¤ë¤â¡¢³«Ëë¤«¤é11»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£
¡¡Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹Åê¼ê¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤ë1Æü¤À¤Ã¤¿¡£Âè1ÂÇÀÊ¤«¤é3ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òµÊ¤¹¤ë¤â¡¢7²óÌµ»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè4ÂÇÀÊ¤Ç»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢³«Ëë¤«¤é11»î¹çÏ¢Â³¤Ç¤Î½ÐÎÝ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÀèÈ¯¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤¬2²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¡£2²óÌµ»àËþÎÝ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿2ÈÖ¼ê¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¤Ù¥·¥¢Åê¼ê¤¬½éµå¤ò¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹³°Ìî¼ê¤ËÂª¤¨¤é¤ì¡¢ËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É3²ó¤Ë6ÅÀ¤ò¼º¤¦¸·¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡4ÈÖ¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬2ËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à3°ÂÂÇ5ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ï±«Å·¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÀ©µå¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢·×11»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë