〈秋山具義の今月のNEW麺〉「豚NOVA」の2号店は汁なし専門店！ 選べるトッピングで自分仕様に

食べロググルメ著名人としても活躍するアートディレクターの秋山具義さんが、日々オープンする新店の中でも大好きな「麺」に注目して紹介します。

秋山具義が注目! 今いちばん新しい麺

「麺」と言っても、ラーメン、うどん、そばなどさまざま。いろいろな麺の新店が続々とオープンする中、「食べログ グルメ著名人」であり、自他共に認める“麺マニア”の秋山具義さんが今気になるお店へ行き、レポートしてくれました! 今回は、国分寺にある「豚NOVA」の2号店の汁なし専門店です。

教えてくれる人

秋山具義

1966年秋葉原生まれ。1990年日本大学芸術学部卒業。広告代理店I&S(現 I&S BBDO)を経て、1999年デイリーフレッシュ設立。広告キャンペーン、パッケージ、写真集、CDジャケット、キャラクターデザインなど幅広い分野でアートディレクションを行う。主な仕事に、東洋水産「マルちゃん正麺」広告・パッケージデザイン、AKB48「ヘビーローテーション」CDジャケットデザインなど。著書に「世界はデザインでできている」がある。2016年より「食べログ」グルメ著名人としても活動。J-WAVE「ALL GOOD FRIDAY」にランチのスペシャリストとして出演している。

2025年3月のNEW麺「豚ノヴァ零-zero- 神田水道橋店」

黄色い看板が目立つ外観

国分寺の「豚NOVA」の2号店の「豚ノヴァ零-zero- 神田水道橋店」。国分寺ではラーメンとつけ麺と汁なしがありますが、「豚ノヴァ零-zero- 神田水道橋店」は汁なし専門店で「汁なし」と「辛汁なし」が選べます。

注文の仕方が書いてあるのでわかりやすい

「汁なし」ニンニクマシ、アブラマシ、味濃いめ、マヨネーズトッピングで、オーダー。僕は「ラーメン二郎」を最後の晩餐と考えているくらい好きなので、このオーダーだけでよだれが出てきます。麺、ヤサイ、アブラ、フライドオニオン、ニンニク、ネギ、鰹節、卵黄をよく混ぜて、カエシとよく絡めて、箸で麺上げするとズッシリ重いんです。麺と具材とカエシのバランスがすごく良くて味もおいしかったです。

「汁なし」(980円)に、ニンニクマシ、アブラマシ、味濃いめ、マヨネーズのトッピング

テーブルに置いてある調味料は、ブラックペッパー、ホワイトペッパー、お酢、一味唐辛子、花椒、カエシがあります。その中から、お酢と一味唐辛子をかけて味変しましたが、特にお酢は“こってり”を“さっぱり”とマイルドにしてくれてこれもまたおいしかったです。

卓上の調味料 出典:ゆっきょしさん

食べ終わった後も胃の中が重くなくて、軽やかでした。「辛汁なし」は、1.弱辛、2.中辛、3.辛口、4.大辛、5.地獄と辛さが選べるので、地獄は無理だとして、辛口あたりにトライしたいですね。

<店舗情報>◆豚ノヴァ 零-zero- 神田水道橋店住所 : 東京都千代田区西神田2-8-9 ウインド水道橋ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込。



写真:秋山具義

文:秋山具義、食べログマガジン編集部

