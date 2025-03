マーベル・スタジオは、2026年公開のクロスオーバー超大作『アベンジャーズ:ドゥームズデイ』のキャスト27名を一挙サプライズ発表した。お馴染みの面々に加え、過去の作品からのサプライズ復帰キャストも含まれる。

. Now in production.

日本時間2025年3月27日深夜0時ごろよりマーベル・スタジオのSNSで。初めにソー役クリス・ヘムズワースの名が描かれたチェアが登場すると、約10分ごとにカメラが次の名入りチェアへと移るという異例の方式でキャストが発表された。

It all leads to Doom. is now in production.