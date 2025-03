【「 Among Us 」×「 龍が如く 」コラボ】 開催期間:3月26日~6月24日(予定)

Innerslothは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/iOS/PC用宇宙人狼ゲーム「Among Us」において、セガのアクション・アドベンチャーゲームシリーズ「龍が如く」とのコラボを実施する。期間は3月26日から6月24日まで。

今回のコラボでは、「Among Us」ゲーム内にコラボスキンアイテムが登場。「龍が如く」シリーズのキャラクターである春日一番、桐生一馬、真島吾朗など、本コラボのための特別なデザインのアイテムが用意される。

詳細についてはInnerslothの公式ブログなどでも確認。YouTubeでは春日一番スキンのキャラクターが歌を披露する映像も公開されている。

□「Among Us×Like A Dragon」発表のページ

Among Us x Like a Dragon Cosmicube 🐉 Bakamitai】

