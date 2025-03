【PEANUTS+STARBUCKS:コラボレーション第3弾】 3月25日より販売開始

スターバックス コーヒー ジャパンは、スヌーピーをはじめとする「PEANUTS」とのコラボレーションを3月25日より開始する。

日本では今回で3回目となる「PEANUTS」とスターバックスのコラボ。今回はオリジナルキャラクター「JOE KIND SNOOPY」が登場し、相手を想う気持ち「Kindness」をテーマにビバレッジやフード、グッズを展開する。

オリジナルビバレッジには、キャラメルとチョコレートの甘さに包まれた「ジョー カインド スヌーピー キャラメル チョコレート オーツミルク フラペチーノ」が登場。またアメリカンワッフルにホイップクリームや「KOE KIND SNOOPY」のトッパーをトッピングした「ジョー カインド スヌーピー アメリカンワッフル」も販売される。

【オリジナルビバレッジ&フード】

ジョー カインド スヌーピー キャラメル チョコレート オーツミルク フラペチーノ(価格:720円)

ジョー カインド スヌーピー アメリカンワッフル(価格:490円)

ジョー カインド スヌーピー シュガードーナツ(価格:480円)

また「JOE KIND SNOOPY」をモチーフにしたタンブラーやライフスタイルグッズ全24商品が登場。定番のステンレスボトルやスタッキングマグのほか、日本限定アイテムとしてビバレッジカードやミニカップギフト、トートバッグ、Tシャツ、キャップがラインナップされる。

グッズはスターバックス公式オンラインストアにて3月25日より販売開始。リユーザブルカップやピンバッジ、ビバレッジカードなど一部のアイテムは全国のスターバックス店舗でも販売される。

【ラインナップ】【タンブラー&マグ】

PEANUTS ステンレス TOGO タンブラー ホワイト 473ml(価格:5,500円)

PEANUTS ステンレスボトル グリーン 473ml(価格:5,900円)

PEANUTS ステンレスボトル パープル 473ml(価格:5,900円)

PEANUTS ステンレスコールドカップタンブラー ピンク 473ml(価格:5,900円)

PEANUTS コールドカップ タンブラー ブルー 710ml(価格:3,500円)

PEANUTS スタッキングマグ イエロー 414ml(価格:3,000円)

PEANUTS フェイスマグ 355ml(価格:4,500円)

PEANUTS リユーザブルカップ ホワイト 473ml(価格:800円)

【グッズ】

PEANUTS Tシャツ ホワイト(価格:4,400円)

PEANUTS Tシャツ ブラック(価格:4,400円)

PEANUTS Tシャツ グリーン(価格:4,400円)

PEANUTS Tシャツ ブルー(価格:4,400円)

PEANUTS ベースボールキャップ ホワイト(価格:3,900円)

PEANUTS ベースボールキャップ ブラック(価格:3,900円)

PEANUTS ベースボールキャップ グリーン(価格:3,900円)

PEANUTS ベースボールキャップ ブルー(価格:3,900円)

PEANUTS トートバッグ(価格:4,500円)

PEANUTS キーチェーン(価格:2,600円)

PEANUTS ミニカップギフト(価格:1,300円)

PEANUTS ビバレッジ カード カップシェイプ(価格:900円)

PEANUTS ビバレッジ カード ハートウィンドウ(価格:900円)

PEANUTS ピンバッジ ブルー(価格:1,200円)

PEANUTS ピンバッジ ピンク(価格:1,200円)

PEANUTS ピンバッジ グリーン(価格:1,200円)

【スターバックス カード】

スターバックス カード PEANUTS JOE KIND SNOOPY(2,000円以上の入金で発行可能)

スターバックス カード PEANUTS LOVE(2,000円以上の入金で発行可能)

スターバックス カード ギフト PEANUTS オンラインストア TO YOU(価格:2,550円)

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC

(C) 2025 Starbucks Coffee Company. All rights reserved.