¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×µþÅÔ¡ÖËÜ²È Âè°ì°°¡×´Æ½¤¤Î¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×È¯Çä
¡¡¤¢¤¤ó¤É¥¹¥·¥í¡¼¡ÊÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡Ë¤Î²óÅ¾¼÷»Ê¡Ê¤¹¤·¡Ë¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡×¤¬¡¢µþÅÔ¤Ë¤¢¤ëÆÚ¹ü¾ßÌý¡Ê¤·¤ç¤¦¤æ¡Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖËÜ²È Âè°ì°°¡×´Æ½¤¤Î¡Ö¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ò3·î12Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¡£
¡¡¥¹¥·¥í¡¼¤Ç¤Ï¡¢2014Ç¯4·î¤«¤é¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£µû²ðÎà¤ÎÆ¬¤ä¥¢¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¼÷»Ê¤Ë¹ç¤¦¡Ö¤¹¤·²°¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Îß·×115¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÌÍÎà¤Ê¤É¤òÈÎÇä¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¿©¤Ù¥í¥°¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¹¥·¥í¡¼¡ß¿©¤Ù¥í¥°¡×Ì¾Å¹¥·¥ê¡¼¥º¤âÅ¸³«¤·¡¢¿©¤Ù¥í¥°¤Ç¹âÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌ¾Å¹¤ä¡Ö¿©¤Ù¥í¥° ¥é¡¼¥á¥ó É´Ì¾Å¹¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿Å¹¤¬´Æ½¤¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ²È Âè°ì°°¤Ï¡¢¿©¤Ù¥í¥°¤ÇÅÀ¿ô¡Ö3.74¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö¿©¤Ù¥í¥° ¥é¡¼¥á¥ó WEST É´Ì¾Å¹¡×¤Ë6Ç¯Ï¢Â³Áª½Ð¤µ¤ì¤¿Ì¾Å¹¡£
¡¡ÆÚ¥¬¥é¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È»é¤¬¸ú¤¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¾ßÌý¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤È¥¥ì¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¤¿¥¹¡¼¥×¤¬ÆÃÄ§¡£¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¾å¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï470±ß¡Á¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£