サザンオールスターズが3月19日にリリースするアルバム『THANK YOU SO MUCH』の完全生産限定盤に付属するスペシャルディスク『Live at ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA』より、「LOVE AFFAIR~秘密のデート~」のライブ映像が公開された。

本楽曲は、サザンオールスターズがデビュー20周年を迎えた1998年にリリースされ、当時のドラマ主題歌や飲料系CMソングとしても広く親しまれたもの。許されぬ恋をテーマにしながらも、軽快なリズムと耳に残るメロディが長きに渡り愛され、ライブで披露されるたびに観客を大きく沸かせてきた。

また、ニューアルバム収録曲のうち、すでに配信シングルとしてリリースされている楽曲6曲を最新曲から順にまとめたプレイリスト『まつ“THANK YOU SO MUCH”』もあわせて公開された。

(文=リアルサウンド編集部)