¡Ö¤Þ¤â¤Ã¤Æ¼é¸î·îÅ·¡ª ²òÉõ¤Î¾Ï¡×10´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª »°ÀºÎî¤Ë¶á¤Å¤¯ÊÌ¤ì¤ÎÍ½´¶¡Ä¡Ä3Ç¯¸å¤ÎÂÀ½õ¤È¥·¥ã¥ª¤òÉÁ¤¯¸ø¼°Â³ÊÔ
¡¡¥Þ¥Ã¥°¥¬ー¥Ç¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤Þ¤â¤Ã¤Æ¼é¸î·îÅ·¡ª ²òÉõ¤Î¾Ï¡×¤Î10´¬¤ò3·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï770±ß¡£
¡¡ËÜºî¤ÏºùÌî¤ß¤Í¤Í»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¤Þ¤â¤Ã¤Æ¼é¸î·îÅ·¡ª¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤¢¤¿¤ëºîÉÊ¡£3Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂÀ½õ¤È¥·¥ã¥ª¥ê¥ó¤ÎÎø¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡10´¬¤Ç¤Ï¥¥ê¥å¥¦¤¬¼«¿È¤Î²áµî¡¢¤½¤·¤Æ²Ý¤µ¤ì¤¿Éõ°õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Å¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢¥²ー¥Þー¥º¡¢¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¤ÎÂÐ¾Ý½ñÅ¹¤Ç¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜ¤Î¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È³ÆÅ¹ Ê£À½¥ß¥Ë¿§»æ
¢¢¡Ö¤Þ¤â¤Ã¤Æ¼é¸î·îÅ·¡ª ²òÉõ¤Î¾Ï¡×Âè10´¬ ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤Î¥Úー¥¸¡Ú¡Ö¤Þ¤â¤Ã¤Æ¼é¸î·îÅ·¡ª ²òÉõ¤Î¾Ï¡×10´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¤¿¤È¤¨²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡£¥¥ê¥å¥¦¤¬¼«¿È¤Î²áµî¡¢¤½¤·¤Æ²Ý¤µ¤ì¤¿Éõ°õ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦·àÅªºÇ¿·´©¡ª
±ó¤¤²áµî¤ÎÈá·à¤òÄ¾»ë¤·¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëËüÆñÃÏÅ·¥¥ê¥å¥¦¡£»°ÀºÎî¤Ï¶á¤Å¤¯ÊÌ¤ì¤ÎÍ½´¶¤ò¶»¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß½Ð¤¹¡£
(C) 2025 MAG Garden corp. All rights Reserved.