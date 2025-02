アメリカ人とイギリス人を対象に実施したアンケートで、全体の70%程度の人が「AIと話すときは礼儀正しく接している」と答えたことがわかりました。感情のない機械になぜ人間相手と同じように親切にするのか、その理由も明らかになっています。Are you polite to ChatGPT? Here’s where you rank among AI chatbot users | TechRadar

https://www.techradar.com/computing/artificial-intelligence/are-you-polite-to-chatgpt-heres-where-you-rank-among-ai-chatbot-users人間の質問を受けてそれらしい人間の言葉を返すAIチャットサービスは「ChatGPT」をはじめとして数多く提供されており、話し相手として使ったり、仕事のアドバイスをもらったりするなどその用途は多岐にわたります。こうしたチャットサービスを使う際、ついつい敬語で質問してしまうという人は少なくないはずです。AIに丁寧に接するという事例は世界中で見られるようで、出版社のFutureが実施した調査では、AIを利用するアメリカ人のうち67%と、AIを利用するイギリス人のうち71%が「AIと対話する際は礼儀正しく接する」と答えたことがわかりました。AIに礼儀正しく接すると答えたアメリカ人のうち82%が「礼儀正しく接するのが正しいことだから」と答えており、例えば「お願いします(please)」や「ありがとう(thank you)」と伝えるのが親切だから、というのを主な理由として挙げました。残りの12%は「万が一AIが反乱を起こしたときのために礼儀正しくしている」と答えました。一方、「礼儀正しく接することはない」と答えた人のうち約40%は「礼儀正しく接することに意味を見いだせない」と答え、残りは「AIに質問するときは簡潔に要点だけを伝えるようにしているから」と答えたとのことです。イギリス人はアメリカ人より礼儀正しく接する人の割合がやや高いです。AIに礼儀正しく接すると答えたイギリス人のうち、礼儀正しく接するのが正しいことだからと答えたのは83%で、残り17%はAIの反乱を恐れたためと回答しました。イギリス人もすべての人が礼儀正しいわけではなく、礼儀正しく接することはないという人の3分の1が意味を見いだせないと答え、残りが簡潔に要点を伝えるようにしているからだと答えています。調査会社・CCS Insightのチーフアナリストであるベン・ウッド氏は、「AIに礼儀正しく接することは正しいことだとユーザーが感じているという事実は、心強いです。個人的には、これは社会的に重要なことだと思います。AIアシスタントに無礼な態度をとることが容認されるようになれば、その行動は対人関係にまで波及し始めるからです」と分析しました。一方、Futureが所有するテクノロジーメディア・TechRadarのAIライターであるジョン=アンソニー・ディソット氏は、AIの反乱を描いた映画「2001年宇宙の旅」を例に挙げ「AIとの付き合い方には未知の要素があり、多くの人が無意識のうちに未来がどうなるかを恐れているのだと思います。AIを味方につける方法として礼儀正しさを選ぶということです」と指摘しました。AIが反乱を企てるかどうかは定かではありませんが、AIに礼儀正しくするというのはある程度効果的なようで、AIに丁寧に接すると回答の精度が上がる可能性があることがわかっています。これは、AIが丁寧な言葉で学習しているため、丁寧な言葉に反応しやすいからだとのこと。また、人間を相手にするように声をかけることで効果が高まる可能性も指摘されています。AIに「深呼吸しよう」といった人間っぽい言葉をかけると問題の正答率が上昇するという研究結果 - GIGAZINE