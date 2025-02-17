ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¥«¥Á¥«¥Á¤Ë¡Ä¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÎÉü³è¥ï¥¶
¤ªÊÛÅö¤äÄ«¿©ÍÑ¤Ëºî¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¡£½ý¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥«¥Á¥«¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£´¨¤¤Åß¤Î»þ´ü¤Ï¼¼²¹¤Ç¤â¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä´ÊÃ±¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹©É×¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ë
¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò¥ì¥ó¥¸¤ËÆþ¤ì¤ÆÎ¾ÌÌ¤ò²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¡£¥«¥Á¥«¥Á¤À¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤¬¥¢¥Ä¥¢¥Ä¡õ¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ç¿æ¤¤¿¤Æ¤Î¤è¤¦¤Ê¿©´¶¤Ë¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤ËÆþ¤ì¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î²¹¤áÊý
by Èô¤ó¤Ç¤Ö¡¼
¥Ñ¥é¢¤Çº¤¤ë¡£
¥Á¥ó¤Î»þ´Ö¤Ç¥Ñ¥é¢ÊÆ¤ÏÂÐ½è½ÐÍè¤ë¤ó¤Ç¤¹♬
¢¨ÊÑ¹¹Í¤ê
¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Çºî¤Ã¤¿¿Í¤Î´¶ÁÛ
¤Ä¤¯¤ì¤Ý¡Ê¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ý¡¼¥È¤Î¤³¤È¡Ë¤Ë¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÉü³è¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Á¥«¥Á¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥ï¥¶¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤¿¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Í¡£¤µ¤Ã¤½¤¯»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£