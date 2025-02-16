¸µNGT48¡¦²®ÌîÍ³²Â¡¢26ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë·ëº§È¯É½¡¡¡Ö¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤Î¤¢¤ë²ÈÄí¤ò¡×
¸µNGT48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²®ÌîÍ³²Â¤µ¤ó¤¬2025Ç¯2·î16Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï14Ç¯9·î¡Ö¥Ð¥¤¥ÈAKB48¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥Ð¥¤¥ÈAKB¤È¤·¤ÆÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Î¸ø±é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡ÖÂè2²óAKB48¥°¥ë¡¼¥× ¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡×¤ÇNGT48¤«¤é2½äÌÜ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£
16Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥àNIII¤ÎÉû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â³èÆ°¡£21Ç¯7·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£Â´¶È¸å¤Î22Ç¯¤Ë¤ÏÌó5Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿¥Û¥ê¥×¥í¤òÂà½ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²®Ìî¤µ¤ó¤Ï16Æü¡¢X¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼ê½ñ¤¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
·ëº§È¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤¿2·î16Æü¤Ï²®Ìî¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö16ºÐ¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢ËÜÆü¡¢26ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡×
¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¿Í¤À¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÆü¡¹¡¢Íî¤ÁÃå¤¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤¹»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤¤¹ç¤¤¡¢Á°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¡£¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ò¿®Íê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¿Í¤È¤Ê¤é¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤Î¤¢¤ë²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÇò¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¥Ö¡¼¥±¤ò¼ê¤Ë¡¢Çò¤¤¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¾Ð´é¤Î²®Ìî¤µ¤ó¤¬¡¢¥«¥á¥é¤ËÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤¿¿·Ïº¤ÎÏÓ¤ò¼è¤Ã¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
²®Ìî¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤«¤Á¤ã¤ó¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¡õ¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥À¥Ö¥ë¤Ç¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£Ëö±Ê¤¯¤ª¹¬¤»¤Ë¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£¡¡
¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ãæ°æ¤ê¤«¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö¤ª¤ª¤ª¿§¡¹¤ª¤á¤Ç¤È¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤òÅº¤¨½ËÊ¡¡£ËÜ´ÖÆüÍÛ¤µ¤ó¤â¡¢²ÖÂ«¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Ä¤¤Ç¡Ö¤æ¤«¤Á¤ã¤ó¤ªÃÂÀ¸Æü¤È¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡×¡£²ÃÆ£ÈþÆî¤µ¤ó¤â¡Ö¤æ¤«¡ª¡ª¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¸½Ìò¤Îº¢¤«¤é¿Í°ìÇÜÅØÎÏ²È¤Ç¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÂ¾¿ÍÁÛ¤¤¤Î¤æ¤«¤Î¹¬¤»¤ò¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç´ò¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£À¾³ãçýè½Æà¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤â·ëº§¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡Á¡Á¡Á¡Á¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡¤ª¹¬¤»¤Ë¡×¡£»°Â¼ÈÞÇµ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ï¤¢¡¼¡ª¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡£º´Æ£³¤Î¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤æ¤«¤µ¤ó¡ª¡ª¡ª¡¡¤ªÃÂÀ¸Æü¡¢¤´·ëº§¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ë¤Ã¤¿¡£