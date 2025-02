2025年2月13日にソニーが2024年第3四半期の決算報告を行いました。その中でソニーは2024年10月から12月にかけてPlayStation 5(PS5)を全世界で約950万台販売したことや、PS5の累計販売台数が7500万台に到達したことを報告しています。2024年度 第3四半期 連結業績概要(PDFファイル)https://www.sony.com/ja/SonyInfo/IR/library/presen/er/pdf/24q3_sonypre.pdf

2024年第3四半期におけるソニーグループ全体の売上高は4兆4096億円で、前年同期比18%増。また、営業利益は4693億円で前年同期比1%増でした。ソニーは売上高の急上昇について「金融分野やゲーム&ネットワークサービス(G&NS)分野、音楽分野の大幅増収が要因」と述べている一方、営業利益の成長が見られなかった要因として「金融分野の大幅減益や映画分野の減益、その他分野の損益悪化」を挙げています。しかし、G&NS分野の成長は目覚ましく、同分野の売上高は1兆6823億円で前年同期の1兆4444億円から大幅に増収しました。さらにソニーは決算報告の中で、2024年第3四半期におけるPS5の出荷台数が約950万台となったことを報告。これはPS5発売以降過去最高の台数で、前機種であるPlayStation 4(PS4)が出荷のピークを迎えた2017年第3四半期と肉薄するものです。また、PS5の累計販売台数が7500万台を超えたことをソニーは報告しています。なお、2025年11月に発売されたPlayStation 5 Pro単体の販売台数についてソニーは明らかにしていません。ソニーによると、全プラットフォームの月間アクティブユーザー数はPS4世代の同時期と比較して43%増の1億2900万人に達したとのこと。また、2024年第3四半期に出荷されたPS5の約42%を新規ユーザーが購入したことがアクティブユーザーの大幅な増加につながったとソニーは推測しています。