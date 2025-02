スシロー×「モンスターハンター」コラボレーション第2弾「スシローで一皿いこうぜ!G」がスタート!

モンスターがデザインされたピック付きコラボメニューが販売されているほか、2月14日からは東京・大阪・沖縄の3店舗にスペシャル店舗が登場します☆

スシロー×「モンスターハンター」コラボレーション第2弾「スシローで一皿いこうぜ!G」

キャンペーン期間:2025年2月12日(水)〜3月2日(日)

実施店舗:全国のスシロー店舗

回転すし「スシロー」と、2025年2月28日にシリーズ最新作『モンスターハンターワイルズ』の発売を控えた「モンスターハンター」シリーズとのコラボレーションキャンペーンがスタート!

今回のコラボでは、コラボメニュー3種と、ゲーム中に出てくる「回復薬」「強走薬」「鬼人薬」のアイコンをイメージしたボトル付きのソフトドリンクが登場。

ドリンクボトルには抽選で「コラボ限定カジキ弓ハンガー」が当たるキャンペーンに参加できる二次元コードが付いています。

また、コラボメニューには、モンスターがデザインされたピック付き。

「モンハン!骨付きソーセージ」には全10種のピックが、すしメニューにも全10種の中からいずれか1つが付いてきます!

※コラボ限定ピック・ボトルはランダム提供です。デザインは選べません

※コラボメニュー及びドリンクボトルは期間中であっても各店舗、ピック・ボトル手配総数が無くなり次第終了となります

※お持ち帰り専門店「スシローTo Go」、「京樽・スシロー」は対象外です

※キャンペーンの詳細は、コラボキャンペーンサイトを確認ください

モンハン肉の3種盛

価格:280円(税込)〜

鶏、豚、牛肉を豪快に盛り合わせた「モンハン肉の3種盛」

お肉がたっぷり乗った、肉好きにはたまらないコラボ寿司です。

モンハンまぐろすし

価格:280円(税込)〜

「モンハンまぐろすし」大きなまぐろが乗ったコラボ寿司。

まぐろの旨味を存分に楽しめる一品です☆

「すしメニュー」ピックデザイン

「モンハン肉の3種盛」もしくは「モンハンまぐろすし」に付いてくるピック全10種類。

「ジンオウガ」や「ミラボレアス」「アルバトリオン」たちの躍動感あふれる姿が楽しめます。

モンハン!骨付きソーセージ

価格:280円(税込)〜

ゲーム内にも出てきそうな、迫力ある骨付きソーセージ。

手づかみでガブっと食べたくなる一品です。

「モンハン!骨付きソーセージ」ピックデザイン

「モンハン!骨付きソーセージ」に付いてくるピックデザインも全10種類。

「イャンクック」や「ババコンガ」「アイルー」などからいずれか1種類がもらえます。

回復薬風ボトル付きソフトドリンク

価格:980円(税込)〜

対象ドリンク:ポップメロンソーダ、ペプシコーラ、ウーロン茶 など

※一部店舗では対象ドリンクが異なる場合があります

「回復薬」「強走薬」「鬼人薬」デザインのボトルが付いた、ソフトドリンクを販売。

ドリンクボトルには抽選で「カジキ弓マグロ」をイメージした「コラボ限定カジキ弓ハンガー」が当たるキャンペーンに参加できる二次元コードが付属しています。

「モンスターハンター」気分を楽しむことができるグッズです。

スペシャルコラボ装飾店舗

実施店舗:

【東京都】新宿三丁目店 ピックアップモンスター:ジンオウガ実施期間:2025年2月14日(金)〜3月2日(日)【大阪府】福島ラグザ阪神店 ピックアップモンスター:ネルギガンテ実施期間:2025年2月14日(金)〜3月2日(日)【沖縄県】那覇国際通り店 ピックアップモンスター:ラギアクルス実施期間:2025年2月14日(金)〜3月4日(火)

東京、大阪、沖縄の3店舗限定で、「モンスターハンター」の世界観を楽しめるスペシャルコラボ店舗が期間限定で登場!

新宿三丁目店では「ジンオウガ」、福島ラグザ阪神店では「ネルギガンテ」、那覇国際通り店では「ラギアクルス」がそれぞれピックアップされた特別装飾になっています。

スシロー×「モンスターハンター」ならではの装飾デザインが楽しめるチャンスです!

※コラボのキャンペーン期間は2025年2月12日(水)〜3月2日(日)まで

※スペシャルコラボ店舗の実施期間中であっても、各コラボ商品はコラボ限定ピック・ボトルの手配総数が完売次第終了となります

コラボメニューやキャンペーンが目白押しの「モンスターハンター」コラボ企画!

スシロー×「モンスターハンター」コラボレーション第二弾は、2025年2月12日(水)から3月2日(日)まで、全国のスシロー店舗にて開催中です。

※イベント・キャンペーンは、予告なく変更または終了する場合があります

©CAPCOM

