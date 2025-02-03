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¡ÈJust give me the f***ing links!¡É-Cursing disables Google¡Çs AI overviews - Ars Technica
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Google search trick I learned from a librarian: insert a curse word into the front of your search (f-ing best method to patch drywall, for ex.) and wallah 🪄no tech bro AI summary at the top! 😆 Works for now.
[image or embed]— Brooke Newman (@brookenewman.bsky.social) 2025Ç¯1·î31Æü 21:47
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