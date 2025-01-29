¼«»¦¤·¤¿Ê¼¸Ë¸©µÄ¤¬¡ÖºÇ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¤Ï¡¡¡Ö¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¤µ¤é¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ëµ¾À·¼Ô¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡Ê47¡Ë¤ò½ä¤ë¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¡£¤½¤ÎÄ´ºº¤òÃ´¤¦¸©µÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¤À¤Ã¤¿ÃÝÆâ±ÑÌÀ¤µ¤ó¡Ê50¡Ë¤¬¡¢º£·î18Æü¤Ë¼«»¦¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎÈà¤¬À¸Á°¡¢ÃÎ¿Í¤ËÏ³¤é¤·¤¿ºÇ¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¡È¤ªÅÚ»º¡É¤ò¡Ö²¶¤¬¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÆ²¡¹¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡¡¹âµé¥¬¥Ë¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ëºØÆ£ÃÎ»ö
¡ÖºòÇ¯11·î¤ÎÃÎ»öÁªÁ°¡¢Î©²Ö¤¬¡È¤ª¤¤¡¢ÃÝÆâ¡ª¡¡¤ªÁ°¤Î¤È¤³¤í¹Ô¤¯¤¾¡É¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËSNS¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬¸©µÄ¤È¤·¤Æ½êÂ°¤·¤¿²ñÇÉ¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤´¸©Ì±Ï¢¹ç¡×¤Î´´»öÄ¹¡¦¾åÌî±Ñ°ì»á¤À¡£
¡ÖË´¤¯¤Ê¤ë1½µ´ÖÁ°¤ËÆ±Î½µÄ°÷¤¬ÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿»þ¤â¡¢ÃÝÆâ¤Ï¡ÈÎ©²Ö¤¬ÉÝ¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÝÆâ¤È»ä¤Ï·»Äï°Ê¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥Ð¥ó¥«¥é¤Ç¥º¥Ð¥º¥ÐÊª¤ò¸À¤¦ÃË¤À¤±¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤³¤³¤ÇÌ¾»Ø¤·¤µ¤ì¤¿Î©²Ö¤È¤Ï¡¢N¹ñÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¡¦Î©²Ö¹§»Ö»á¡Ê57¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Íâ19Æü¤Ë¤â¡¢Î©²Ö»á¤ÏSNS¤Ç¡ÈÊ¼¸Ë¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¶ì¤Ë¼«»¦¤·¤¿¡É¤Ê¤É¤Î¥Ç¥Þ¤ò¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë³È»¶¡£¸©·ÙËÜÉôÄ¹¤¬¡ÈÁ´¤¯¤Î»ö¼ÂÌµº¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÀÇò¤Êµõµ¶¡É¤ÈÁ´ÈÝÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î©²Ö»á¤Ï¼Õºá¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤â¤½¤âÎ©²Ö»á¤Ï¡¢ÃÎ»öÁª¤Ë¼«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¬¤éºØÆ£ÃÎ»ö¤Ø¤Î±þ±ç¤òÌÀ¸À¡£ÃÝÆâ¤µ¤ó¤éÃÎ»ö¤Îµ¿ÏÇ¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¸©µÄ¤ò¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Î¤Î¤·¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¸Æ¤Ó¿å¤È¤Ê¤ê¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡ÈºØÆ£ÍÊ¸îÇÉ¡É¤Î¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Âð½»½ê¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡ÃÝÆâ¤µ¤ó¤È20Ç¯Íè¤Î¿Æ¸ò¤ò»ý¤ÄÍ§¿Í¤¬ÌÀ¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢
¡Ö¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤¬¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¤µ¤é¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÝÆâ·¯¤Ï¿È¶á¤Ê¿Í¤«¤é¤âÁþ¤Þ¤ì¤¿¤ÈÂçÊÑ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢µ¤¤ËÉÂ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤Ø¤Î¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥À¥Ã¥·¥å¤ä·ù¤¬¤é¤»ÅÅÏÃ¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¡È¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï°¤¤¿Í¤Ê¤Î¤«¡É¤ÈÀº¿À¤ËÉÔÄ´¤ò¤¤¿¤·¡¢³Ø¹»¤Ø¤â¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀÞ¤·¤âÆ®ÉÂÃæ¤ÎÊì¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃÝÆâ·¯¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬»à´ü¤òÁá¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤È¡¢¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤Æ¤Ê¤Ã¤¿ÃË¡×
¡¡ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦É±Ï©¤Î¿Ê³Ø¹â¤«¤éÁáÂçÀ¯·Ð³ØÉô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë½¢¿¦¡£¥¹¥«¥¦¥È¤ò¼õ¤±µìÌ±¼çÅÞËÜÉô¤Î¿¦°÷¤È¤·¤ÆÀ¯³¦¤ËÆþ¤ë¡£2003Ç¯¤Ë¸Î¶¿¤ØÌá¤êÉ±Ï©»ÔµÄ¡¢Ê¼¸Ë¸©µÄ¤ÈÅöÁª¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎºÆÁªÄ¾¸å¤Ë¼¿¦´ê¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Àè¤ÎÍ§¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡ÖÃÝÆâ·¯¤Ï¡ÈÎ©²Ö¤¬²È¤Ë²¡¤·¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤¬¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ºÊ¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤«¤é¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯¡¢±ÊÅÄÄ®»þÂå¤ÏÀ¯ºöÄÌ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Èà¤Ï¡¢ÁáÂç¤ÎË²»Ö²ñ¤È¤¤¤¦À¯¼£¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¸åÇÚ¤È·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤ËÍý²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿±ü¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢»Ò¶¡¤é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡Á°½Ð¤Î¾åÌî»á¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢
¡Ö¡È²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¼Ç¤¤·¤¿¡É¤ÈÃÝÆâ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢µÄ°÷¤Î»Å»ö¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÃì¤À¤Ã¤¿¡£À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÃË¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬¸¶°ø¤ÇÂç»ö¤Ê¥Ý¥ê¥·¡¼¤ä¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¼º¤¤¡¢ÉÔ°Â¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£Èà¤Ë¤ÏSNS¤Ê¤ó¤Æ¸«¤ë¤Ê¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÈÃé¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃÎ¿Í¤ä»Ù±ç¼Ô¤«¤é¡È¥Í¥Ã¥È¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤ÏËÜÅö¤«¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢ÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×
¡ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡É
¡¡¸©µÄ¤ò¼¿¦¸å¡¢ÃÝÆâ¤µ¤ó¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤¿ÃÎ¿Í¤Ï¡¢
¡Ö²÷³è¤Ê´ØÀ¾¤Î¥ª¥Ã¥µ¥ó¤ò³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿ô¥«·îÁ°¤«¤é¡È»ä¤Î¿Í´ÖÀ¤È¤«¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡É¡ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡É¤Ê¤É¼åµ¤¤ÊÈ¯¸À¤¬Â¿¤¯¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÃÝÆâ¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢µ¼Ô¤«¤é¡ÈÎ©²Ö»á¤éÈðëîÃæ½ý¤ò¹Ô¤¦¼Ô¤Ë¼«À©¤òµá¤á¤Ê¤¤¤Î¤«¡É¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢ÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¡£¿·¤¿¤Êµ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢ÃÎ»ö¤È¤·¤ÆÁáµÞ¤Ë¤¹¤Ù¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2025Ç¯1·î30Æü¹æ ·ÇºÜ