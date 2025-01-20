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5G NR: n77, n78, n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n66, n71
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28A, 28B, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 (LTE CA: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 42/JP, 66)
3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
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