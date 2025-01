5Gスマホ「Nothing Phone (1)」がAndroid 15に!

Nothing Technologyは16日(現地時間)、同社が展開する「Nothing」ブランドにおける初のスマートフォン(スマホ)「Nothing Phone (1)」(型番:A063)に対して最新プラットフォーム「Android 15」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2025年1月16日(木)より順次提供開始するとお知らせしています。

5G NR: n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78

4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66

3G W-CDMA: Band I, II, IV, V, VI, VIII, XIX

2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz

ソフトウェア更新はAndroid 15をベースにした独自ユーザーインターフェース「Nohing OS 3.0(NOS 3.0)」として提供され、更新はスマホ本体のみで無線LAN(Wi-Fi)および携帯電話ネットワークを用いたネットワーク経由(OTA)による方法が用意されており、更新ファイルサイズは約1.46GBと大きいため、Wi-Fiでのダウンロードが推奨されます。更新後のビルド番号は「V3.0-250108-1938」。NOS 3.0ではユーザーエクスペリエンス(UX)を向上させる新しい機能と拡張機能が導入されてよりカスタマイズ可能で共有可能なインタラクションへの道が開かれるとし、新しくデザインされ完全にカスタマイズ可能なロック画面に表示される共有ウィジェットや新しいカウントダウンウィジェットなどが提供されます。その他、NOS 3.0の詳細は『Nothing OS 3.0 - Nothing Japan』をご確認ください。Nothing Phone (1)は発売前に全世界で20万台以上の先行予約待ちとなり、StockXにて100台限定でオークションを行った際に最高額は3000ドルで落札されるなど、ここ数年で最も期待されたハイテク製品の1つとなっており、日本でも昨年8月に販売開始されました。特長は背面に「Glyph Interface(グリフインターフェイス)」と呼ばれる仕組みのLEDライトを備え、通知や充電など状況に合わせてが光るようになっており、光り方はさまざまなパターンに合わせて設定でカスタマイズできるようになっています。これにより、プリインストールアプリを極力少なくし、AIによるアプリ制御と合わせ、快適に使えるようになっており、OSは発売時にAndroid 12ベースの独自ユーザーインターフェース「Nothing OS」をプリインストールしています。また3年間のOSバージョンアップに加え、4年間のセキュリティーパッチ(2カ月ごと)の提供を保証しており、これまでにAndroid 13ベースの「Nothing OS 1.5」やAndroid 14ベースの「Nothing OS 2.0」が提供されてきました。主な仕様は約6.55インチFHD+(1080×2400ドット)フレキシブル有機ELやQualcomm製「Snapdragon 778G+ 5B Mobile Platform」、4500mAhバッテリー、急速充電(33W)、ワイヤレス充電「Qi」(15W)、ワイヤレスリバースチャージ(5W)、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、NFC Type A/B、指紋認証、顔認証など。サイズは約159.2×75.8×8.3mm、質量は約193.5g。生活防水・防塵(IP53)に対応。カメラは以下の構成。<フロントカメラ>・1/3.1型の約1600万画素CMOS(Sony製「IMX471」)/広角レンズ(F2.45)<リアカメラ>・約5000万画素CMOS(Sony製「IMX766」)/広角レンズ(F1.88、焦点距離24mm、OIS、EIS)・約5000万画素CMOS(Samsung製「JN1」)/超広角レンズ(F2.2、画角114°)携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通りで、SIMはnanoSIMカード(4FF)スロットが2つのデュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV)をサポートしています。なお、日本ではオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)として販売され、日本でニーズの高いおサイフケータイ(FeliCa)には対応していません。その他の詳細な製品情報は『Nothing Technology、初スマホ「Nothing Phone (1)」を正式発表!独創的な光るバックパネル搭載。日本では6万9800円で8月に発売 - S-MAX』をご覧ください。

記事執筆:memn0ck

