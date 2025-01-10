¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥êー¥º¡ß¡Ö¤×¤è¥¯¥¨¡×¥³¥é¥Ü³«ºÅ·èÄê¡ª¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥êー¥º¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥³¥é¥Ü°áÁõ¤òÃå¤¿¡Ö¤×¤è¥¯¥¨¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì
¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥êー¥º¡ß¡Ö¤×¤è¥¯¥¨¡×¥³¥é¥Ü³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡¥»¥¬¤Ï¡¢Android/iOSÍÑ¥Ñ¥º¥ëRPG¡Ö¤×¤è¤×¤è!!¥¯¥¨¥¹¥È¡Ê¤×¤è¥¯¥¨¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ò1·î16Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥êー¥º¤Î¥³¥é¥Ü°áÁõ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤¿¡Ö¤×¤è¥¯¥¨¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤·¤«ÆÉ¤à¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥·¥êー¥º ¥³¥é¥Ü¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¤ò1·î11Æü¤è¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¢¢¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥êー¥º¡ß¡Ö¤×¤è¤×¤è!!¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://puyopuyoquest.sega-net.com/collabo/puyo_precure/
¡Ö¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥·¥êー¥º ¥³¥é¥Ü¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×³«ºÅ
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î11Æü 15»þ ～ 1·î16Æü 3»þ59Ê¬
¡¡¡Ö¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥·¥êー¥º ¥³¥é¥Ü¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ËâÆ³ÀÐ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¡£
¿·ÅÐ¾ì¤Î¡ÖËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡×¥·¥êー¥º¾Ò²ð
¡¦[¡ú6]¥¥å¥¢¥ß¥é¥¯¥ë¡õ¥¥å¥¢¥Þ¥¸¥«¥ë¡ÊCV.¹â¶¶Íû°Í¡õËÙ¹¾Í³°á¡Ë
¡Ö[¡ú6]¥¥å¥¢¥ß¥é¥¯¥ë¡õ¥¥å¥¢¥Þ¥¸¥«¥ë¡×
ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤ÊÄ«ÆüÆà¤ß¤é¤¤¤È¡¢¡ÖËâË¡³Ø¹»¡×¤ËÄÌ¤¦¥ê¥³¤¬¥×¥ê¥¥å¥¢¤ËÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¡£ÊÌ¡¹¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï´ñÀ×Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢±¿Ì¿¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¦[¡ú6]¥¥å¥¢¥Õ¥§¥êー¥Á¥§¡ÊCV.Áá¸«º»¿¥¡Ë
¡Ö[¡ú6]¥¥å¥¢¥Õ¥§¥êー¥Á¥§¡×
¥ê¥ó¥¯¥ë¥¹¥Þ¥Û¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÍÅÀº¤Î½÷¤Î»Ò¤¬À®Ä¹¤·¤ÆÊÑ¿È¤·¤¿»Ñ¡£¤ß¤é¤¤¤¿¤Á¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤é¤¤¤Î¹¥´ñ¿´¤ä¥ê¥³¤ÎÅØÎÏ²È¤Ê¤È¤³¤í¡¢¸ýÊÊ¤Ê¤É¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦[¡ú6]¥â¥Õ¥ë¥ó¡ÊCV.ã·Æ£ºÌ²Æ¡Ë
¡Ö[¡ú6]¥â¥Õ¥ë¥ó¡×
¤ß¤é¤¤¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤í¤Ë¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡£¤ß¤é¤¤¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â¥â¥Õ¥ë¥ó¤È°ì½ï¡£¤ª½Ð¤«¤±¤Î»þ¤Ï¤ß¤é¤¤¤Î¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÅÐ¾ì¤Î¡ÖËâË¡¤Ä¤«¤¤¥×¥ê¥¥å¥¢¡ª¡×¥³¥é¥Ü¥·¥êー¥º¾Ò²ð
¡Ö[¡ú6]¥¦¥£¥Ã¥Á ver.¥¥å¥¢¥ß¥é¥¯¥ë¡×
¡Ö[¡ú6]¥Õ¥§ー¥ê ver.¥¥å¥¢¥Þ¥¸¥«¥ë¡×
¡Ö[¡ú6]¥Þー¥ë ver.¥¥å¥¢¥Õ¥§¥êー¥Á¥§¡×
¡ú7¤Ø¤ó¤·¤ó¤¹¤ë¿·ÅÐ¾ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¡Ö[¡ú7]¥¥å¥¢¥ß¥é¥¯¥ë¡õ¥¥å¥¢¥Þ¥¸¥«¥ë¡×
¡Ö[¡ú7]¥¥å¥¢¥Õ¥§¥êー¥Á¥§¡×
¡Ö[¡ú7]¥â¥Õ¥ë¥ó¡×
¡Ö[¡ú7]¥¦¥£¥Ã¥Á ver.¥¥å¥¢¥ß¥é¥¯¥ë¡×
¡Ö[¡ú7]¥Õ¥§ー¥ê ver.¥¥å¥¢¥Þ¥¸¥«¥ë¡×
¡Ö[¡ú7]¥Þー¥ë ver.¥¥å¥¢¥Õ¥§¥êー¥Á¥§¡×
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢Splash¡ùStar¡×¥·¥êー¥º¾Ò²ð
¡Ö[¡ú6]¥¥å¥¢¥Ö¥ëー¥à¡õ¥¥å¥¢¥¤ー¥°¥ì¥Ã¥È¡×¡ÊCV.¼ù¸µ¥ª¥ê¥¨¡õ±ÝËÜ²¹»Ò¡Ë
¡Ö[¡ú6]¥¥å¥¢¥Ö¥é¥¤¥È¡õ¥¥å¥¢¥¦¥£¥ó¥Ç¥£¡×¡ÊCV.¼ù¸µ¥ª¥ê¥¨¡õ±ÝËÜ²¹»Ò¡Ë
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢Splash¡ùStar¡×¥³¥é¥Ü¥·¥êー¥º¾Ò²ð
¡Ö[¡ú6]¥Õ¥§¥¤ ver.¥¥å¥¢¥Ö¥ëー¥à¡×
¡Ö[¡ú6]¥ê¥ó ver.¥¥å¥¢¥¤ー¥°¥ì¥Ã¥È¡×
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢MaxHeart¡×¥·¥êー¥º¾Ò²ð
¡Ö[¡ú6]¥¥å¥¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡õ¥¥å¥¢¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡ÊCV.ËÜÌ¾ÍÛ»Ò¡õ¤æ¤«¤Ê¡Ë
¡Ö[¡ú7]¥·¥ã¥¤¥Ëー¥ë¥ß¥Ê¥¹¡×¡ÊCV.ÅÄÃæÍý·Ã¡Ë
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢MaxHeart¡×¥³¥é¥Ü¥·¥êー¥º¾Ò²ð
¡Ö[¡ú6]¤¢¤¿¤ê ver.¥¥å¥¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×
¡Ö[¡ú6]¤ê¤ó¤´ ver.¥¥å¥¢¥Û¥ï¥¤¥È¡×
¡Ö[¡ú6]¥Á¥³ ver.¥·¥ã¥¤¥Ëー¥ë¥ß¥Ê¥¹¡×
¡ÖYes¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢5GoGo¡ª¡×¥·¥êー¥º¾Ò²ð
¡Ö[¡ú6]¥¥å¥¢¥É¥êー¥à¡×¡ÊCV.»°ÉÓÍ³ÉÛ»Ò¡Ë
¡Ö[¡ú6]¥¥å¥¢¥ëー¥¸¥å¡×¡ÊCV.ÃÝÆâ½ç»Ò¡Ë
¡Ö[¡ú6]¥¥å¥¢¥ì¥â¥Íー¥É¡×¡ÊCV.°ËÀ¥çýè½Ìé¡Ë
¡Ö[¡ú6]¥¥å¥¢¥ß¥ó¥È¡×¡ÊCV.±ÊÌî°¦¡Ë
¡Ö[¡ú6]¥¥å¥¢¥¢¥¯¥¢¡×¡ÊCV.Á°ÅÄ°¦¡Ë
¡Ö[¡ú7]¥ß¥ë¥¥£¥íー¥º¡×¡ÊCV.ÀçÂæ¥¨¥ê¡Ë
¡ÖYes¡ª¥×¥ê¥¥å¥¢5GoGo¡ª¡×¥³¥é¥Ü¥·¥êー¥º¾Ò²ð
¡Ö[¡ú6]¥¢¥ß¥Æ¥£ ver.¥¥å¥¢¥É¥êー¥à¡×
¡Ö[¡ú6]¥¹¥ë¥¿ー¥Ê ver.¥ß¥ë¥¥£¥íー¥º¡×
¡Ö[¡ú6]¥É¥é¥³ ver.¥¥å¥¢¥ëー¥¸¥å¡×
¡Ö[¡ú6]¥ê¥Ç¥ë ver.¥¥å¥¢¥ì¥â¥Íー¥É¡×
¡Ö[¡ú6]¥²¥ó¥Ö ver.¥¥å¥¢¥ß¥ó¥È¡×
¡Ö[¡ú6]¥¢¥ë¥Ç¥é ver.¥¥å¥¢¥¢¥¯¥¢¡×
¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥êー¥º¥³¥é¥Ü ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È³«ºÅ
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î16Æü 15»þ ～ 1·î30Æü 3»þ59Ê¬
¡¡¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥êー¥º¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¡¢1²ó¸ÂÄê¤Ç¡Ö[¡ú6]¥â¥Õ¥ë¥ó¡×¤È¡Ö¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥·¥êー¥º¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¥¯ー¥Ý¥ó¡ß10¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö[¡ú6]¥â¥Õ¥ë¥ó¡×
¸ÂÄê¥¹¥Èー¥êーÉÕ¤¥³¥é¥ÜÀìÍÑ¥ïー¥ë¥É¡Ö¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥·¥êー¥º ¥³¥é¥Ü¤ÎÀ¤³¦¡×³«ºÅ
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î16Æü 15»þ ～ 1·î29Æü 23»þ59Ê¬
¡¡¡Ö¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥·¥êー¥º ¥³¥é¥Ü¤ÎÀ¤³¦¡×¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥·¥êー¥º¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬³èÌö¤¹¤ë¡Ö¸ÂÄê¥¹¥Èー¥êー¡×¤òÆÉ¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥ÜÀìÍÑ¥ïー¥ë¥É¡£¿·µ¬¥¹¥Èー¥êー¤Ë²Ã¤¨¡¢²áµî¤Î¥¹¥Èー¥êー¤âÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ÂÄê¥¹¥Èー¥êーÉÕ¤¥³¥é¥ÜÀìÍÑ¥ïー¥ë¥É¡Ö¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥·¥êー¥º ¥³¥é¥Ü¤ÎÀ¤³¦¡×¡Ú¡Ö¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥·¥êー¥º ¥³¥é¥Ü¤ÎÀ¤³¦¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¸«ÃÎ¤é¤Ì¾ì½ê¤Ë¤¤¤¿¥¥å¥¢¥ß¥é¥¯¥ë¡¢¥¥å¥¢¥Þ¥¸¥«¥ë¡¢¥¥å¥¢¥Õ¥§¥êー¥Á¥§¤Î»°¿Í¡£ÊÕ¤ê¤ò¸«²ó¤¹¤È¥â¥Õ¥ë¥ó¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡ª
¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥â¥Õ¥ë¥ó¤Ï¥³¥ï～¤¤Ëâ½÷¤Ë¤µ¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡©
¡Ö½õ¤±¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È¤ª¾ë¤Ë¾è¤ê¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë»°¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¤ª¾ë¤ò¼é¤ëËâË¡¤Ä¤«¤¤¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤×¤è¾¡Éé¡×¤òÄ©¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä
»°¿Í¤ÏÌµ»ö¤Ë¥â¥Õ¥ë¥ó¤ò½õ¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡© ¥ß¥é¥¯¥ë¤Ç¥Þ¥¸¥«¥ë¤Êµß½Ð·à¡¢³«Ëë¡ª
¥³¥é¥Ü¼ý½¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¤¤Á¤´¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¼ý½¸º×¤ê¡×³«ºÅ
³«ºÅ´ü´Ö¡§1·î16Æü 15»þ ～ 1·î29Æü 23»þ59Ê¬
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö[¡ú6]¥â¥Õ¥ë¥ó¡×¤Î¡ú7¤Ø¤ó¤·¤ó¥Üー¥É¤Ç»È¤¨¤ë¡ÖWS¡Ê¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¥Èー¥ó¡Ë¡×¤ä¡¢¡Ö¡Ø¥×¥ê¥¥å¥¢¡Ù¥·¥êー¥º ¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¥¯ー¥Ý¥ó¡×¤Ê¤É¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¼ý½¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤¤¤Á¤´¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¼ý½¸º×¤ê¡×
¥³¥é¥Ü·èÄêµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
±þÊç´ü´Ö¡§1·î10Æü ～ 1·î15Æü 23»þ59Ê¬
¡¡¡Ö¤×¤è¥¯¥¨¡×¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡£³Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÂÐ¾ÝÅê¹Æ¤ÎRP¡Ê¥ê¥Ý¥¹¥È¡Ë¤È¤¤¤¤¤Í¤Î¹ç·×¿ô¤òËþ¤¿¤·¤¿¿ÍÁ´°÷¤Ë¥²ー¥àÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤ÇW¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤·¤ÆËâÆ³ÀÐ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥é¥Ü·èÄêµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
¡¦X¡§¡Ö¤×¤è¥¯¥¨¡×¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡õÂÐ¾Ý¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¡£
¡¦Instagram¡§¡Ö¤×¤è¥¯¥¨¡×¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¡õÂÐ¾Ý¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤¤¤¤¤Í¤ò¤¹¤ë¡£
¡ÚÍ×·ï¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦5,000RP¤È¤¤¤¤¤Í¡§ËâÆ³ÀÐ¡ß1¡¢ÅÚÀ±¤×¤è¥»¥Ã¥È¡ß3
¡¦7,500RP¤È¤¤¤¤¤Í¡§ËâÆ³ÀÐ¡ß2¡¢¤×¤èÌîºÚ¥»¥Ã¥È¡ß100
¡¦10,000RP¤È¤¤¤¤¤Í¡§ËâÆ³ÀÐ¡ß3¡¢¤É¤í¤Ü¤¦¥Ð¥Ê¥Ê¡ß20
(C)SEGA