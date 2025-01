【ASUS:ROG新型ゲーミングPC】2025年上半期 発売予定

ASUS JAPANは、ゲーミングPC「ROG Strix」や「ROG Flow Z13」の新モデルを2025年上半期に発売する。価格は未定。

ASUSは米国・ラスベガスにて開催中の「CES 2025」にて、「ROG」ブランドのゲーミングPCが多数発表。日本でもゲーミングノートPCの「ROG Flow Z13」や「ROG Strix」シリーズ、「ROG Zephyrus」シリーズ、ゲーミングデスクトップPC「ROG G700」が販売されることが明らかになった。

最上位モデルとなる「ROG Strix SCAR」シリーズは、インテルの最新CPU「Core Ultra シリーズ2」とNVIDIAの最新GPU「GeForce RTX 5000 Laptop」を組み合わせ、圧倒的な性能を実現。CPUとGPUには液体金属を塗布し、長時間に渡って安定したパフォーマンスを発揮する。

2025年の「ROG Strix」シリーズ

ROG Strix SCAR

「ROG Strix SCAR 16/18」のスペック

「ROG Strix 16/18」のスペック

「ROG Zephyrus G16」のスペック

2 in 1ゲーミングノートPCの「ROG Flow Z13」には、AMDの最新CPU「Ryzen AI Max+ 395」または「Ryzen AI Max 390」を採用。タッチ操作で2.5K/180Hzに対応した「ROG Nebula ディスプレイ」を搭載し、モバイル性とパフォーマンスを両立している。

また同時に「2025 ROG XG Mobile」も発表。新たに「Thunderbolt 5」で接続可能となったほか、「NVIDIA GeForce RTX 5000」シリーズを搭載しており、「ROG Flow Z13」に接続することで、よりゲーム性能を強化することができる。

ROG Flow Z13

「ROG Flow Z13」のスペック

2025 ROG XG Mobile

「2025 ROG XG Mobile」のスペック

ゲーミングデスクトップPC「ROG G700」は新たな筐体を採用し、CPUはAMD「Ryzen 7 9800X3D」またはインテルプロセッサー、GPUは最新の「GeForce RTX 5000」シリーズを搭載。エアフローを最適化したことで「RTX 5090」も安定して冷却できるほか、各所に「Aura Sync」に対応したRGB LEDを内蔵している。

ROG G700

「ROG G700」のスペック

