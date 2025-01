Á´¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤Ç¡ªËÜÅö¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼çÂê²Î¥é¥ó¥­¥ó¥°2024

2024年に一番歌われた主題歌を作品ごとに『本当に歌われている主題歌』ランキングとして調査、業界最多の配信曲数を誇る業務用通信カラオケ「JOYSOUND」シリーズにて歌唱された楽曲の回数に基づき集計したランキングを今年も公開する。毎年恒例となっている『ガンダム』『マクロス』『ウルトラマン』だけではなく、今年は『仮面ライダー』や『スーパー戦隊』といった特撮シリーズや、坂道シリーズ、そしてCreepy Nutsまで、5日連続2本セットで毎日ランキングを発表!!

本日は、2024年1月1日〜11月30日までの情報をもとに集計された全『仮面ライダー』のランキングを公開!『ネット流行語100』2024(ピクシブとドワンゴの共同企画)においては、最新作の『仮面ライダーガヴ』が第38位に、前作『仮面ライダーガッチャード』が第42位を記録するなど、その人気は色あせることを知らない『仮面ライダー』シリーズ。最初期のシリーズから50年以上が経ち、数多い主題歌を有する『仮面ライダー』シリーズのなかで「本当に歌われている楽曲」が一体何なのか、さっそく確認していこう。<『本当に歌われている』ランキング、2024年『仮面ライダー』編>・対象曲:『仮面ライダー』作品の主題歌でJOYSOUNDにカラオケ配信されているもの。・集計期間:2024年1月1日〜2024年11月30日・協力:JOYSOUND【10位】Alive A life(アライヴアライフ)/松本梨香『仮面ライダー龍騎』【09位】SURPRISE-DRIVE/Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE『仮面ライダードライブ』【08位】Life is SHOW TIME/鬼龍院翔 from ゴールデンボンバー『仮面ライダーウィザード』【07位】Justiφ's/ISSA(DA PUMP)『仮面ライダー555』【06位】W-B-X 〜W-Boiled Extreme〜/上木彩矢 w TAKUYA『仮面ライダーW』【05位】Journey through the Decade/GACKT(Gackt)『仮面ライダーディケイド』【04位】Be The One/PANDORA feat.Beverly『仮面ライダービルド』【03位】EXCITE/三浦大知『仮面ライダーエグゼイド』【02位】Anything Goes!/大黒摩季『仮面ライダーオーズ/OOO』【01位】Climax Jump/AAA DEN-O form『仮面ライダー電王』いかがだっただろうか。首位を獲得したのは2007年放送の『電王』主題歌、第2位には2010年放送の『オーズ』、第3位には2016年放送の『エグゼイド』というように、平成ライダーがランキング上位を独占する形になった。カラオケに行くような若年層にとって「世代」の楽曲が選ばれているということなのだろうか。