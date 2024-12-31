¡ÚVALORANTÉôÌç¡Û2Ï¢ÇÆÃ£À®¡£Ï¢·ÈÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÇÇßÅÄe¥¹¥Ýー¥Ä¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¡ÖHaven Liberty¡×¤¬Í¥¾¡¡ª ¡ÖÂè2²ó NASEF JAPAN Á´ÆüËÜ¹â¹»e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¡×¥ì¥Ýー¥È
12·î29Æü ³«ºÅ
¡¡ËÌÊÆ¶µ°ée¥¹¥Ýー¥ÄÏ¢ÌÁ ÆüËÜËÜÉô¡ÊNASEF JAPAN¡Ë¤Ï12·î29Æü¡¢¡ÖÂè2²ó NASEF JAPAN Á´ÆüËÜ¹â¹»e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¡×¡¢¡ÖVALORANT¡×ÉôÌç¤Î·è¾¡Âç²ñ¤òÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÎClub eX¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖNASEF JAPAN Á´ÆüËÜ¹â¹»e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ëºß½»¤¹¤ë¹â¹»À¸¡¦Äê»þÀ©¹â¹»À¸¡¦¹âÅùÀìÌç³Ø¹»À¸¡Ê3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¡Ë¡¦ÄÌ¿®À©¹âÅù³Ø¹»À¸¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Îe¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡£Âè2²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Á´ÉôÌç¤ÇÁ´¹ñ573¹»¡¢976¥Áー¥à¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖVALORANT¡×ÉôÌç¤Î·è¾¡Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢Âè°ìÌô²ÊÂç³ØÉÕÂ°¹âÅù³Ø¹» Ê¡²¬¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¥Áー¥à¡ÖPOG¡×¡¢¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹Âçºå¹âÅù³Ø¹» ÇßÅÄe¥¹¥Ýー¥Ä¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¡ÖHaven Liberty¡×¡¢¼«Í³¥öµÖ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¤Î¡ÖNo Info¡×¡¢¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹âÅù³Ø¹» ÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¡ÖQueimar¡×¤Î4¥Áー¥à¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÍ¥¾¡¤òÁè¤Ã¤¿¡£¡Ú¡ÚVALORANTÉôÌç¡ÛÂè2²ó NASEF JAPAN Á´ÆüËÜ¹â¹»e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢ Á´¹ñ·è¾¡¡Û
MC¤òÌ³¤á¤ëOooDa»á
¼Â¶·¡¦²òÀâ¤Î´ßÂç²Ï¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¡¢yue¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë
¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎRetloff¤µ¤ó
¡¡¹â¹»À¸¡ÖVALORANT¡×¥·ー¥ó¤ÏÇ¯¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¨¥¤¥à¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¶¯¤¤¥¨ー¥¹¥×¥ìー¥äー¤Î³èÌö¤Ç¾¡Éé¤¬·è¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¹â¤¤¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ë²Ã¤¨¥Áー¥à´Ö¤Ç¤Î¹âÅÙ¤ÊÏ¢·È¤â¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤â¡¢¥Áー¥à´Ö¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤äºîÀïÌÌ¤Ç¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜÂç²ñ¤Ï¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÂç²ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Áー¥à¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¥×¥ì¥¹ÀÊ¤Ë¤Þ¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿Â¾¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Î±þ±ç¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Âç²ñ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÉ½
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò´Ö¶á¤Ë¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¤Ç¤¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»þ¤Ê¤É¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Ä¾¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤¿
½à·è¾¡¤Ï¶¯¹ë¥Áー¥à¤¬À©¤¹
¡¡½à·è¾¡¤ÏBO1¡Ê1»î¹çÀè¼è¡Ë¡£Âè°ì»î¹ç¤Ï¡¢Âè°ìÌô²ÊÂç³ØÉÕÂ°¹âÅù³Ø¹» Ê¡²¬¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÖPOG¡×¤È¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹Âçºå¹âÅù³Ø¹» ÇßÅÄe¥¹¥Ýー¥Ä¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¡ÖHaven Liberty¡×¤¬¡¢ÂèÆó»î¹ç¤Ç¤Ï¼«Í³¥öµÖ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¤Î¡ÖNo Info¡×¤È¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹âÅù³Ø¹» ÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¡ÖQueimar¡×¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤·¤¿¡£
Áª¼êÀëÀÀ¤ò¤¹¤ë³Æ¥Áー¥à¤Î¥êー¥Àー
¡¡Âè°ì»î¹ç¤Ï¡¢¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¶î»È¤·¤¿Ï¢·È¤Ç³Î¼Â¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÂè°ìÌô²ÊÂç³ØÉÕÂ°¹âÅù³Ø¹» Ê¡²¬¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÖPOG¡×¤È¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Âç²ñ¤ä³ØÀ¸Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹Âçºå¹âÅù³Ø¹» ÇßÅÄe¥¹¥Ýー¥Ä¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÖHaven Liberty¡×¤ÎÂÐ·è¡£¡ÖHaven Liberty¡×¤ÏËÜÂç²ñ¤ËÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð2Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯¹ëÁê¼ê¤Ë¡ÖPOG¡×¤¬²¼Ñî¾å¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
Âè°ìÌô²ÊÂç³ØÉÕÂ°¹âÅù³Ø¹» Ê¡²¬¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÖPOG¡×¤ÎÁª¼ê¡£º¸¤«¤éLucky3Áª¼ê¡¢¤Í¤à¤¤¤Á¤ã¤óÁª¼ê¡¢sanshiÁª¼ê¡¢mwtalkidÁª¼ê¡¢Tonelco7Áª¼ê
¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹Âçºå¹âÅù³Ø¹» ÇßÅÄe¥¹¥Ýー¥Ä¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÖHaven Liberty¡×¤ÎÁª¼ê¡£º¸¤«¤é¡¢oneÁª¼ê¡¢nokissÁª¼ê¡¢ibuÁª¼ê¡¢misiranuÁª¼ê¡¢kawanzinÁª¼ê
¡¡»î¹ç¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Ð¥¤¥ó¥É¡×¡£½Ö»þ¤Ë¥Þ¥Ã¥×¤òÂç¤¤¯°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¥ïー¥×¥¨¥ê¥¢¤¬2¤ÄÂ¸ºß¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥×¤Ç¡¢Ï¢·ÈÎÏ¤¬»î¤µ¤ì¤ëÆñ¤·¤¤ÃÏ·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾¥Áー¥à¤È¤âºÇ¤â¿·¤·¤¤¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë¤Î¡Ö¥ô¥¡¥¤¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£Áê¼ê¤òÊ¬ÃÇ¤Ç¤¤ë¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¤É¤¦³è¤«¤»¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é¡ÖHaven Liberty¡×¤¬Ï¢¼è¤·¡¢3¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ë¤ÏnokissÁª¼ê¤¬1¿Í¤ÇÅ¨Á´°÷¤òÅÝ¤·¥¨ー¥¹¤ò³ÍÆÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Î4¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ë¤Ï¡ÖPOG¡×¤¬¡¢»ñ¶â¤òÀáÌó¤·¤Æ¼å¤¤Éð´ï¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥³¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Áê¼ê¤òÊ¬ÃÇ¤¹¤ëÆ°¤¤Ç¼è¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£Â³¤¯5¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡ÖPOG¡×¤¬¥¨ー¥¹¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤Ê¤É°ì¿Ê°ìÂà¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡ÖHaven Liberty¡×¤¬Ï¢¼è¤·¡¢¥êー¥É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ÅÓÃæ¡¢¡ÖPOG¡×¤¬¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÁê¼ê¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¤À¤«¤é¡¢¥Áー¥à¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¶¼é¤¬¸òÂå¤·¤Æ¤«¤é¤â¡ÖHaven Liberty¡×¤Ï³Î¼Â¤ÊÏ¢·È¤ò¸«¤»¥é¥¦¥ó¥É¤òÏ¢¼è¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡ÊÇúÃÆ¡ËÀßÃÖ¸å¤Î¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¡ÊÁê¼ê¤Î¹ÔÆ°¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë¤ò³è¤«¤·¤¿¼ê·ø¤¤Æ°¤¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Áê¼ê¤òÉõ»¦¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖPOG¡×¤Ï¥Áー¥à¤Ç¸Ç¤Þ¤Ã¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤Ç¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Îº¹¤ò¥«¥Ðー¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¡¢¿Í¿ôÍÍø¤ò³è¤«¤¹Æ°¤¤Ç¥¨ー¥¹¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡ÖHaven Liberty¡×¤¬¥êー¥É¤ËËý¿´¤·¤Ê¤¤Æ°¤¤Ç³Î¼Â¤Ë¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼èÆÀ¤·¡¢13-5¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥Á¥Í¥ë¹½À®¤ÏËÉ¸æ¤¬Í¥½¨¤À¤¬¡¢¹¶·âÂ¦¤Ç¤â¥¹¥Ñ¥¤¥¯ÀßÃÖ¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¶¯ÎÏ¡£¡ÖHaven Liberty¡×¤Ï¤³¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢¾ï¤ËÍ¥°Ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿
¡¡ÂèÆó»î¹çÌÜ¤òÀï¤Ã¤¿¼«Í³¥öµÖ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¡ÖNo Info¡×¤Ï¥¨ー¥¹¤Ç¤¢¤ëLycorisÁª¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¡¢¹â¤¤Ï¢·ÈÎÏ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥Áー¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Èó¾ï¤Ë¤è¤¯¡¢»î¹çÆâ³°´Ø¤ï¤é¤ºÆø¤ä¤«¤Ê¥Áー¥à¤À¡£°ìÊý¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹âÅù³Ø¹» ÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÖQueimar¡×¤Ï¡¢ºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ç¥£¥¢¥ó¥È¤ÎCru775Áª¼ê¤È¡¢¥Ç¥å¥¨¥ê¥¹¥È¡Ê¥Áー¥à¤ÎÀè¿Ø¤òÀÚ¤ë¹¶·âÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÅ¨¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Î¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëFlorenceÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¶¯¹ë¥Áー¥à¡£
¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹âÅù³Ø¹» ÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÖQueimar¡×¤ÎÁª¼ê¡£º¸¤«¤é¥Ô¥Ã¥¯¹ç¤ï¤»Akikoµö¤·¤ÆÁª¼ê¡¢Cru775Áª¼ê¡¢¡¢FlorenceÁª¼ê¡¢yurimuÁª¼ê¡¢usagiÁª¼ê
¼«Í³¥öµÖ³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¤Î¡ÖNo Info¡×Áª¼ê¡£º¸¤«¤éLycorisÁª¼ê¡¢ZEFAÁª¼ê¡¢SyrexSleepyÁª¼ê¡¢snowydayÁª¼ê¡¢Qu1ncey²ì´îÁª¼ê¡¢
¡¡»î¹ç¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥×¤ÏºÆ¤Ó¡Ö¥Ð¥¤¥ó¥É¡×¡£¡ÖNo Info¡×¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¡Ö13¥é¥¦¥ó¥É½é¸«»¦¤·¡ÊÂÐºöÊýË¡¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂÐ½è¤·¤Å¤é¤¤ºîÀï¤ÎÄÌ¾Î¡Ë¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¡¢¤½¤ÎÀï½Ñ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖNo Info¡×¤¬ÁªÂò¤·¤¿¥¤¥Ë¥·¥¨ー¥¿ー¡Êº÷Å¨Ç½ÎÏ¤ä¸òÀï¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë¤¬¡Ö¥Ö¥êー¥Á¡×¤Î¤ß¤Î¥ê¥¹¥ー¤Ê¹½À®¡£½é¸«»¦¤·¤Ë¤Ê¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤À¤Ã¤¿
¡¡»î¹ç¤Ï2¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤ËLycorisÁª¼ê¤Î¸«»ö¤Ê¥¨¥¤¥à¤¬¸÷¤ê¥¨ー¥¹¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÖNo Info¡×¤¬Í¥Àª¤ÊÎ©¤Á¾å¤¬¤ê4¥é¥¦¥ó¥Éº¹¤Î¥êー¥É¤òÃÛ¤¯¤â¡¢¡ÖQueimar¡×¤Ï¸Ç¤¤¼é¤ê¤ÈCru775Áª¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿·â¤Á¹ç¤¤¤Î¶¯¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ½ù¡¹¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Á°È¾¤³¤½¡ÖNo Info¡×¤Î¥êー¥É¤Ç½ª¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢15¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ë¤Ï¡ÖQueimar¡×¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤³¤«¤é°¤¤Î®¤ì¤ò´°Á´¤ËÃÇ¤ÁÀÚ¤êÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¡ÖQueimar¡×¤¬»ý¤ÁÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿Æ°¤¤Ç°µÅÝ¤·¡¢1¥é¥¦¥ó¥É¤âÍî¤È¤µ¤º¤Ë¾¡Íø¡£·è¾¡¤Ø¤È¥³¥Þ¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡ÖQueimar¡×¤¬À©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾ï¤ËÀ¼¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¡ÖNo Info¡×¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿
Î¾¥Áー¥à¾ù¤é¤Ê¤¤·è¾¡Àï
¡¡·è¾¡Àï¤ÏBO3¡Ê2ËÜÀè¼è¡Ë¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹Âçºå¹âÅù³Ø¹» ÇßÅÄe¥¹¥Ýー¥Ä¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÖHaven Liberty¡×¤È¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹âÅù³Ø¹» ÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÖQueimar¡×¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹âÅù³Ø¹»¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·è¾¡¤òÁ°¤Ë°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹Î¾¥Áー¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó
¡¡·è¾¡1»î¹çÌÜ¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡×¡£¥µ¥¤¥É¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¤É¤¦¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤«¤¬ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤ë¥Þ¥Ã¥×¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀïÎ¬¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¥Áー¥à¤Î¥«¥éー¤¬½Ð¤ë¥Þ¥Ã¥×¤À¡£
¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥Ç¥Ã¥É¥í¥Ã¥¯¤Î¥ß¥éーÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡»î¹ç¤Ï¡ÖHaven Liberty¡×¤¬¾ï¤ËÊ£¿ô¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢5Ï¢¼è¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Îº¹¤ò¤É¤ó¤É¤ó¤È¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÖQueimar¡×¤âÅÓÃæ¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ê¡¢¥Áー¥à¤ÎÏ¢·È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÉÔÍø¤òÊ¤¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤ÎÁ°È¾¤Ï9ÂÐ3¤È¡ÖHaven Liberty¡×¥êー¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤â°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡ÖHaven Liberty¡×¤¬¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¡¢·â¤Á¹ç¤¤¶¦¤ËÀ©¤·10ÂÎ3¤È¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¤â¡¢¡ÖQueimar¡×¤¬¤½¤³¤«¤é4¥é¥¦¥ó¥É¤òÏ¢Â³¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ëÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏnokissÁª¼ê¤¬¿Í¿ôº¹¤òµÕÅ¾¤¹¤ëÆ°¤¤òÄÌ¤·¡ÖHaven Liberty¡×¤¬¾¡Íø¡£Í¥¾¡¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
·è¾¡1ÀïÌÜ¤Ï¥é¥¦¥ó¥Éº¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê»î¹ç¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡ÖHaven Liberty¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿
¡¡Â³¤¯2¥Þ¥Ã¥×ÌÜ¤Î¥¢¥Ó¥¹¤Ï¡¢Ãæ±û¤Î¥é¥¤¥ó¤Î¼çÆ³¸¢¤ò¤È¤Ã¤¿¥Áー¥à¤¬Í¥°Ì¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¥Þ¥Ã¥×¡£¸å¤Î¤Ê¤¤¡ÖQueimar¡×¤¬¤É¤¦´¬¤ÊÖ¤¹¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤³¤½¡ÖHaven Liberty¡×¤¬Ï¢¼è¤¹¤ë¤â¡¢¡ÖQueimar¡×¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤ò¶´¤ßºîÀï¤ò³ÎÇ§¤·Ä¾¤¹¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤Î¤«¡¢¡ÖQueimar¡×¤â¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¡¢°ì¿Ê°ìÂà¤Î·ã¤·¤¤Àï¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¹¶·âÂ¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖQueimar¡×¤¬¤É¤Á¤é¤ò¹¶¤á¤ë¤«Áê¼ê¤Ë¸ç¤é¤»¤º¡¢ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÀ®¸ù¡£·ë²Ì¡¢8-13¤È¤¤¤¦¶Ïº¹¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤òÀ©¤·¡¢»î¹ç¤ÏºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖHaven Liberty¡×¤Ï¤³¤³¤Ç¤â¡Ö¥ô¥¡¥¤¥¹¡×¤òÁªÂò¡£ÂÐ¤¹¤ë¡ÖQueimar¡×¤Ï¡Ö¥Ö¥êー¥Á¡×Æþ¤ê¤Î¹½À®¤ÇÄ©¤ó¤À
¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¤¡ÖQueimar¡×¤¬ÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¸åÈ¾¤«¤é¤ÎA¥á¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤ò¼è¤ëÆ°¤¤¬¾¡Íø¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿
ºÇ½ªÀï¡¢¹âÅÙ¤ÊÏ¢·È¤òÌ¥¤»¤¿¡ÖHaven Liberty¡×¤¬Í¥¾¡¡ª
¡¡ºÇ½ªÀï¤Î¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥Ø¥¤¥ô¥ó¡×¡£3¤Ä¤Î¹¶¤á¤ëÃÏÅÀ¤Ë¤É¤¦¹¶¤á¤ë¤«¤Ç¡¢¹¶·âÂ¦¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¥Þ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£2»î¹çÌÜ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡ÖQueimar¡×¤ÎÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¡ÖHaven Liberty¡×¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤Î¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥²ー¥àÁ°¤Ë¤ÏÎ¾¥Áー¥à¤È¤â¡Ö¤¤¤¯¤¾¡×¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
Î¾¼Ô¤È¤â¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÆ±¤¸¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÁªÂò¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥å¥¨¥ê¥¹¥È¤Çº¹°Û¤¬¤Ç¤¿¡£Ì£Êý¤Î¥µ¥Ýー¥È¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¥Í¥ª¥ó¤È¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¨¥ó¥È¥êー¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¸¥§¥Ã¥È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ç¥å¥¨¥ê¥¹¥È¤¬¤É¤¦³èÌö¤¹¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿
¡¡»î¹ç¤Ï1¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤«¤é·ã¤·¤¤·â¤Á¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òoneÁª¼ê¤¬À©¤·¤Æ¡ÖHaven Liberty¡×¤¬Àè¼è¡£¤³¤ì¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤«°ìµ¤¤Ë5¥é¥¦¥ó¥É¤ò¡ÖHaven Liberty¡×¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ë¡ÖQueimar¡×¤âFlorenceÁª¼ê¤Î»È¤¦¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Áê¼ê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¥À¥Ã¥·¥å¤«¤é·â¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·6¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢µÕÅ¾¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡ÖHaven Liberty¡×¤ÏÊø¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤½¤Î¸å¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤âÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¾¡Íø¡£8¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ë¤Ï¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÍÑ¤¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ï¢·È¤«¤é¥ê¥Æ¥¤¥¯¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯9¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¾¡Íø¡£Á°È¾¤ò10-2¤È¤¤¤¦Âçº¹¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
FlorenceÁª¼ê¤Î¶¯µ¤¤Ê¥×¥ì¥¤
¡¡¸åÈ¾1¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¤Ë¤Ï¡ÖHaven Liberty¡×¥ªー¥á¥óÆ±»Î¤Î·â¤Á¹ç¤¤¤òmisiramuÁª¼ê¤¬À©¤·¡¢»ñ¶âº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ°ìµ¤¤ËÍÍø¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖQueimar¡×¤âÄü¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â³¤¯¥é¥¦¥ó¥É¤ò¥Õ¥íー¥ì¥ó¥¹Áª¼ê¤Î¥¥ë¤ò¼è¤ëÆ°¤¤«¤é¾¡Íø¡£¤³¤³¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Â³¤¯¥é¥¦¥ó¥É¤ò¡ÖHaven Liberty¡×¤¬¾¡Íø¤·¥Þ¥Ã¥Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¡ÖQueimar¡×¤ÏusagiÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤«¤é·â¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¥é¥¦¥ó¥É¤ò³ÍÆÀ¡£Â³¤¯¥é¥¦¥ó¥É¤âÁê¼ê¤Î¥¨¥³¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼è¤ê¤¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï18¥é¥¦¥ó¥ÉÌÜ¡£¡ÖHaven Liberty¡×¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÆ°¤¤òÄÌ¤·¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¸Ç¤¤Ï¢·È¤ÇÁê¼ê¤òÉõ»¦¡£¤³¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥¢¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î»È¤¤Êý¤Ç¤ÎÏ¢·È¤È¡¢ÀïÎ¬¤Î¼ê»¥¤ÎÂ¿¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡ÖHaven Liberty¡×¤¬2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿
¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¥È¥í¥Õ¥£ー¤ò·Ç¤²¤ë¡ÖHaven Liberty¡×¤ÎÁª¼ê
¥Ù¥¹¥È¥Õ¥§¥¢¥×¥ìー¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖQueimar¡×FlorenceÁª¼ê
¡¡»î¹ç¸å¤ÎÍ¥¾¡¥Áー¥à¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢ibuÁª¼ê¤¬¡Ö2»î¹çÌÜ¤ÇÉé¤±¤Æ¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÎý½¬¤ÎÀ®²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ2Ï¢ÇÆ¡¢3Ç¯À¸ºÇ¸å¤ÎÂç²ñ¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£3»î¹çÌÜ¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Ë¤É¤¦¥á¥ó¥¿¥ë¤ò¤É¤¦Î©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¥ê¥»¥Ã¥È¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£À¼½Ð¤·¤ÏibuÁª¼ê¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£ºÇ¸å¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç½Ð¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¤¬¡¢2Ï¢ÇÆ¤ò¾¡¤Á¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç²ñ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢2Ï¢ÇÆ¤Î´î¤Ó¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁª¼ê¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¥³ー¥Á¤¬Íè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö·ë²Ì¾¡¤Æ¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÎý½¬Ãæ¤Ë1¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¡×¤È¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢¥³ー¥ÁÉÔºß¤Ç¤Î¥Þ¥Ã¥×¤ÎÁªÂò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆibuÁª¼ê¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¥Áー¥à¤Ï¥³ー¥Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Î¼åÅÀ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¡¢¥Þ¥Ã¥×¡Ø¡Ù¥Ð¥¤¥ó¥É¤òÁªÂòÉÔ²Ä¤Ë¤·¤Æ¥¤ー¥Ö¥ó¤Ê¾õÂÖ¤ÇÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¸å¤Î¥Ø¥¤¥Ö¥ó¤Ç¤Ï¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Î¥Áー¥à¤Ï¥ê¥Æ¥¤¥¯¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢Á°¤Î»î¹çÉé¤±¤Æ¤¤¤Æ¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ê¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¡ËËÉ¸æÂ¦¤òÀè¤ËÁªÂò¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Í¥¾¡¤·¤¿¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹Âçºå¹âÅù³Ø¹» ÇßÅÄe¥¹¥Ýー¥Ä¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÖHaven Liberty¡×¤ÎÁª¼êÃ£
½àÍ¥¾¡¤Î¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¹âÅù³Ø¹» ÃÓÂÞ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÖQueimar¡×¤ÎÁª¼êÃ£
¡¡NASEF JAPAN Á´ÆüËÜ¹â¹»e¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¸¢¤ÏÍèÇ¯¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖVALORANT¡×¤â°ú¤Â³¤¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯¡¹¥ì¥Ù¥ë¤Î¾å¤¬¤ë¡ÖVALORANT¡×¹â¹»À¸¥·ー¥ó¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤â¥×¥í´éÉé¤±¤Î¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼êÃ£¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Îº£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
(C) 2024 Riot Games, Inc. VALORANT and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.