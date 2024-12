【長野県大町市】鹿島槍スキー場ファミリーパークが「Pokémon Sleep」とのコラボイベント開催

日本スキー場開発グループの鹿島槍が運営する「鹿島槍スキー場ファミリーパーク」は、12月14日(土)より「Pokémon Sleep」とのコラボイベントを開催中だ。

北アルプスのふもとのスノーリゾート

HAKUBAVALLEY鹿島槍スキー場は、北アルプスのふもと、長野県大町市にある。白馬エリアの中で最も南側に位置するスノーリゾートで、すり鉢状の地形とバリエーション豊富なゲレンデが特徴だ。

ポケモンとのタイアップは、2021年12月からスタートした。4シーズン目となる今回は、朝起きるのが楽しみになる睡眠ゲームアプリ「Pokémon Sleep」とのコラボが実現。ゲームの世界観を体験できるイベントとなっている。

雪山にカビゴンが出現?!「カビゴンおやすみドーム」

[caption id="attachment_1273252" align="aligncenter" width="600"] ※画像はイメージ[/caption]

イベント期間中は、スキー場内に透明なドームテントが登場。ドームテントのなかを覗くと、そこにはすやすやと眠っているカビゴンが!綺麗な飾りつけに囲まれて、カビゴンとスノードームの中にいるような気分になれる。

カビゴンとスノーウェアのまま一緒に寝転んで、思い出に残る映え写真を撮影するのもおすすめ。ここでしかできない特別な体験を楽しもう。

ポケモンたちの寝顔を探す「寝顔フォトラリー」



スキー場の所々で目撃されているポケモンたちの寝顔を、目撃情報をもとにリサーチする「寝顔フォトラリー」も開催。7種類以上のポケモンの寝顔をリサーチできた人には、オリジナルステッカーがプレゼントされる。

「Pokémon Sleep」の世界観を雪山に再現したこのイベントは、大人から子どもまで楽しめること間違いなし。家族と、友達と、パートナーと、ウィンタースポーツを楽しみながら、可愛いポケモンたちの寝顔をリサーチしよう。

「カビゴンおやすみドーム」「寝顔フォトラリー」の営業期間は12月14日(土)〜2025年3月25日(日)を予定しており、営業時間は8:00〜17:00。ただし、「カビゴンおやすみドーム」内の撮影は時間制での開催予定のため、詳細はスキー場受付まで問い合わせを。場所は鹿島槍スキー場 中央ゲレンデだ。

ポケモンスノーアドベンチャーも開催!



「雪山に行くときはいつもポケモンと一緒に」がテーマのポケモンスノーアドベンチャーも同時期に開催。スノーチュービングエリア・プレイランドエリア・雪山デビューエリアの3つのエリアで、コンテンツを展開中だ。

営業期間は12月14日(土)〜2025年3月23日(日)の予定で、営業時間は平日9:00〜15:00、土日祝9:00〜16:00となっている。場所は鹿島槍スキー場 中央ゲレンデ。料金は通常1日大人3,500円〜、小人2,900円〜だが、詳細はウェブサイトで確認しよう。

なお、NSDキッズプログラムシーズン券はリフト利用専用で、入場には別途料金が必要だ。また、0〜2歳は無料となっている。

この冬は、ポケモンたちとスノーリゾートを満喫してみては。

■HAKUBAVALLEY鹿島槍スキー場

住所:長野県大町市平20490‐4

営業期間:12月14日(土)〜2025年3月23日(日)

営業時間:8:00〜17:00

URL:https://www.kashimayari.net/snow

ポケモンスノーアドベンチャー詳細:https://www.kashimayari.net/snow/snowadventure

©2023 Pokémon. ©1995-2023 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Developed by SELECT BUTTON inc.

※ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

(オガワユウコ)