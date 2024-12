◆19時20分〜

【モデルプレス=2024/12/31】「第75回NHK紅白歌合戦」が、12月31日午後7時20分から放送。タイムテーブルが同日、番組公式X(旧Twitter)にて発表された。◇オープニング 紅白出演者有志「切手のないおくりもの」紅 ME:I「Click」紅 天童よしみ「あんたの花道」白 こっちのけんと「はいよろこんで」白 Omoinotake「幾億光年」白 Da-iCE「I wonder」紅 ILLIT「Magnetic」紅 緑黄色社会「僕らはいきものだから」

◆20時〜

◆21時〜

◆22時〜

◆23時〜

◆「第75回NHK紅白歌合戦」12月31日(火)午後7時20分〜

◇放送100年 特別企画 「歌って踊ろう!KIDS SHOW」ILLIT(IROHA・MOKA)、Number_i、ME:I (KEIKO・SHIZUKU)「コンピューターおばあちゃん」有吉弘行、橋本環奈、伊藤沙莉「だんご3兄弟」MISIA「ビューティフル・ネーム」有吉弘行、橋本環奈、伊藤沙莉、花田ゆういちろう、ながたまや、秋元杏月、佐久本和夢、じゃじゃまる、ぴっころ、ぽろり、スプー、みもも、やころ、ルチータ「からだ☆ダンダン」紅白出演者有志「パプリカ」白 新浜レオン「全てあげよう」紅 櫻坂46「自業自得」白 JO1「Love seeker」白 山内惠介「紅の蝶」紅 HY「366日」紅 乃木坂46「きっかけ」白 純烈「夢みた果実」紅 LE SSERAFIM「CRAZY -Japanese ver.-」紅 tuki.「晩餐歌」白 BE:FIRST「Masterplan」白 TOMORROW X TOGETHER「5時53分の空で見つけた君と僕 [Japanese Ver.]」紅 水森かおり「鳥取砂丘〜紅白ドミノチャレンジSP〜」紅 aiko「相思相愛」白 郷ひろみ「2億4千万の瞳 放送100年 GO!GO!SP」白 Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」◇あなたへの歌 特別企画 「ディズニーファンタジーメドレー」Da-iCE、ME:I(MOMONA・RAN・COCORO・MIU・SUZU)「きみもとべるよ!」乃木坂46「レット・イット・ゴー 〜ありのままで〜」大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)、SAKURA(LE SSERAFIM)「輝く未来」紅白出演者有志「星に願いを」白 GLAY「誘惑」紅 坂本冬美「能登はいらんかいね」白 Vaundy「踊り子」紅 椎名林檎ともも「ほぼ水の泡」白 星野 源「ばらばら」紅 Superfly「Beautiful」紅 TWICE「『TT〜Feel Special』スーパーメドレー」白 Number_i「GOAT」◇特別企画 B’z「イルミネーション」白 藤井 風「満ちてゆく」白 三山ひろし「恋…情念〜第8回 けん玉世界記録への道〜」紅 あいみょん「会いに行くのに」白 南こうせつ「神田川」紅 イルカ「なごり雪」◇特別企画 「追悼・西田敏行さん」竹下景子、武田鉄矢、田中健、松崎しげる 「もしもピアノが弾けたなら」紅 西野カナ「EYES ON YOU 紅白スペシャルメドレー」白 Mrs. GREEN APPLE「青と夏〜ライラック 紅白SP」◇特別企画 氷川きよし「白雲の城」白 THE ALFEE「星空のディスタンス」紅 高橋真梨子(※「高」は正式には「はしごだか」)「for you…」◇特別企画 米津玄師「さよーならまたいつか!」紅 石川さゆり「能登半島」◇特別企画 玉置浩二「悲しみにさよなら」白 福山雅治「『ひとみ〜少年』“あなたへの歌”SPメドレー」紅 MISIA「紅白スペシャル2024」「第75回紅白歌合戦」は、12月31日(火)午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BSP4K、BS8K、ラジオ第1で生放送される。今年のテーマは「あなたへの歌」。司会は有吉弘行(2年連続2回目)、橋本環奈(3年連続3回目)、伊藤沙莉(初)、鈴木奈穂子アナウンサー(初)の4人が担当する。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】