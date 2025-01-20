¥Æ¥³Æþ¤ì¤Ï»Ê²ñ¿Ø¤Îºþ¿·B¡Çz¤äTHE ALFEE¡¢Æ£°æÉ÷¤é¤Î½Ð±é¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè75²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡£ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿³ä¤Ë¤Ï¡¢»ëÄ°Î¨¤¬¿­¤Ó¤ºÂè1Éô¤¬Ê¿¶ÑÀ¤ÂÓ29.0%¡¢Âè2Éô¤¬Æ±32.7%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¡£NHK¶ÉÆâ¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«ÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÐºö¤òÎý¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇÂç¤Î¥Æ¥³Æþ¤ì¤Ï»Ê²ñ¿Ø¤Îºþ¿·¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ö¡ö¡ö¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤ËµÞÉâ¾å¤¹¤ë¡Ö¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡×¡¢½÷Í¥¤Î¡ÖÄ¶Èþ¿Í