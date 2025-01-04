2024年の大みそかに放送された『第75回NHK紅白歌合戦』。白組が優勝し、1年を締めくくった。【写真】「裸に見える」とSNSで話題になった橋本環奈のドレス《橋本環奈、裸すぎない?》司会は、2023年に続いて2年連続となる有吉弘行、2024年前期の朝ドラ『虎に翼』でヒロインを演じた伊藤沙莉、放送中の朝ドラ『おむすび』ヒロインの橋本環奈、NHKアナウンサーの鈴木奈穂子の4人が務めた。「橋本さんは、3年連続の司会となりました