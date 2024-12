ドジャースの大谷翔平投手(30)が29日、自らのインスタグラムを更新し、真美子夫人(28)が第1子を妊娠したことを“報告”した。

インスタグラムでは英語で「Can’t wait for the little rookie to join our family soon!」(小さなルーキーが間もなく私たちの家族に加わるのを待ち切れない!)とつづった。

また、アップした写真にはデコピンの横にベビー服と赤ちゃん用の靴、そして赤ちゃん顔の絵で隠された真美子夫人のお腹のエコー写真と思われる画像も写っている。男の子か女の子かは定かではないが、ベビー服はピンク色のものとなっている。

大リーグ公式サイトはトップページで大谷家のニュースを報道。「2024年がこれ以上良くなることはないと思っていたところに、大谷翔平にとっての最も重要で喜ばしい出来事が年の終わりにやってきました。大谷は『家族に新しいルーキーが加わるのが待ちきれません!』と、ベビー服とベビーシューズ、そしてもちろん彼の有名な犬デコイの写真のキャプションに書きました」と伝えた。

また、ことあるごとにデコピンのニュースを取り上げるなど、犬好きと評判の大リーグ公式サイトは「1つ確かなことは、デコイは最も愛らしい大谷をめぐってかなり厳しい競争に直面しているということだ」と指摘。

今後は第1子に目がいくという“育児あるある”も懸念していた。