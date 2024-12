【第44回テト1カップ「ゼルダの伝説 知恵のかりもの コラボ祭!」】12月20日16時~12月24日15時59分 開催予定

任天堂は、Nintendo Switch Online加入者向けに提供しているソフト「テトリス 99」にて、第44回テト1カップ「ゼルダの伝説 知恵のかりもの コラボ祭!」を12月20日16時から開催する。期間は12月24日15時59分まで。

「テト1カップ」は、オンラインパズル「テトリス 99」で実施されている恒例イベント。第44回となる今回は、「ゼルダの伝説」シリーズ最新作「ゼルダの伝説 知恵のかりもの」とのコラボイベントとなる。

本イベントでは、期間中、「テトリス 99」モードの順位に応じてイベントポイント(※)を入手。イベントポイントを合計100ポイントゲットした人には、「ゼルダの伝説 知恵のかりもの」のテーマが贈られる。

【第44回テト1カップ「ゼルダの伝説 知恵のかりもの コラボ祭!」】

なお、イベントポイントは、1位100ポイント、2位70ポイント、3位50ポイント、4~10位40ポイント、11~30位30ポイント、31~50位20ポイント、51~90位10ポイント、91~99位1ポイントとなる。

「テトリス 99」には、インターネットに接続できる環境とNintendo Switch Onlineへの加入(有料)が必要なモードや機能があります。

Tetris (R) & (C) 1985~2024 Tetris Holding.

Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.

The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding.

Licensed to The Tetris Company.

Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.

Tetris Logo Design by Roger Dean.

All Rights Reserved.

Sub-licensed to Nintendo.

Certain new content developed by Nintendo, and any characters, sounds

and video games originally owned by Nintendo: (C) 2024 Nintendo.

(C) Nintendo