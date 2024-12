セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ライオン・キング』 Lぬいぐるみ “スカー”を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ライオン・キング』 Lぬいぐるみ “スカー”

登場時期:2024年12月13日より順次

サイズ:全長約20×25×29cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから『ライオン・キング』に登場する、大人気のディズニーヴィランズ「スカー」のぬいぐるみが登場。

シャープな爪もしっかり再現された、迫力のある大きなぬいぐるみです。

左目に付いた傷跡や、睨みつけるような表情もポイント。

「スカー」を象徴する迫力のある黒く長いたてがみも丁寧にデザインされています。

ディズニーヴィランズの「スカー」をデザインした、存在感抜群なぬいぐるみ。

セガプライズの『ライオン・キング』 Lぬいぐるみ “スカー”は、2024年12月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

