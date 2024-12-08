J1Ï¢ÇÆ¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡ªÅ·¹ÄÇÕ¤È¤Î2´§¡¢¥ê¡¼¥°Àï2Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿5Áª¼ê
J1Âè38Àá¤¬8Æü¤Ë10»î¹ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¡¦¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤ÇºÇ½ªÀá¤ò·Þ¤¨¤¿¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ò3-0¤Ç²¼¤·¤Æ¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¿À¸Í¤ÏÀè·î³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ¤â¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ò²¼¤·¤ÆÀ©ÇÆ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨2´§¤âÃ£À®¤·¤¿¡£
º£µ¨¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò»Ù¤¨¤¿5Áª¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤ë·è¾¡ÃÆÃË
FWµÜÂåÂçÀ»
º£µ¨¤«¤éJ1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ËüÇ½·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼µÜÂå¤Ï¡¢º£µ¨¤Î2´§¤ò¸ì¤ë¾å¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Ê¤¤Æ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡£Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀá¤Ç¤Ï·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢¥¦¥£¥ó¥°¡¢¥ï¥ó¥È¥Ã¥×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Í¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¹¶·â¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¥ê¡¼¥°Àï11ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¡¢¼«¿È½é¤ÎÆó·åÆÀÅÀ¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¡£FWÂçÇ÷Í¦Ìé¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î³èÌö¤ò¸«¤»Â³¤±¤ë24ºÐ¤Î¼ã¼ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤Çµ±¤¤¤¿ºòµ¨MVP
FWÂçÇ÷Í¦Ìé
ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï34»î¹ç22ÆÀÅÀ7¥¢¥·¥¹¥È¤Ç¥ê¡¼¥°MVP¤Ëµ±¤¤¤¿ËüÇ½·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ïº£µ¨11ÆÀÅÀ9¥¢¥·¥¹¥È¤È¹µ¤¨¤á¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ô»ú°Ê¾å¤Î¹×¸¥¤ò¸«¤»¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹ËÜ¿ô¤¬113ËÜ¤ÈÁ´ÂÎ¤Ç2°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òµÏ¿¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥«¡¼¤È¤·¤ÆÈóËÞ¤Ê³èÌö¤òÈäÏª¡£¥Þ¡¼¥¯¤¬½¸¤Þ¤ì¤Ð¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¼ê¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÂçÇ÷Éõ¤¸¤ËÆ°¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÇ÷¤¬¤ª¤È¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÜÂå¤äFWÉðÆ£²Åµª¤é¤¬¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤ËÌöÆ°¡£Áê¼ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ò¶²ÉÝ¤Î¤É¤óÄì¤Ø¤ÈÃ¡¤Íî¤·¤¿¡£
º£µ¨MVPµé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥«¡¼
FWÉðÆ£²Åµª
º£µ¨¥ê¡¼¥°ÀïMVPµé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÉðÆ£¤ÏÁê¼ê¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤Á¤®¤ë¤è¤¦¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤ËÄ¹¤±¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¥µ¥¤¥É¤òÀÚ¤êÎö¤¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤ÏÎäÀÅ¤ËµÞ½ê¤òÆÍ¤¯¥·¥å¡¼¥È¤ÇÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¡£¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î¥ê¡¼¥°Àï13ÆÀÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï2Ï¢ÇÆ¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
J1Âè37ÀáÇð¥ì¥¤¥½¥ëÀï¤Ç¤ÏÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¤òµçÃÏ¡Ê¤¤å¤¦¤Á¡Ë¤«¤éµß¤¤½Ð¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¡ÖËÍ¤é¤ÏÃçÎÉ¤·¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±Æñ¤·¤¤¤³¤È¡£¸·¤·¤¤¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àï¤¨¤Ê¤¤Áª¼ê¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¡£ËÍ¤é¼«¿È¤¬Àï¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÃç´Ö¤Ë°ì³å¤·¤¿¡£
º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï37»î¹ç13ÆÀÅÀ7¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÂç¼ÖÎØ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÃË¤Ï·ë²Ì°Ê¾å¤Ë¡¢Àº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤·¤Æ¤â¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
Å·¹ÄÇÕ¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Î¸ùÏ«¼Ô
MFº´¡¹ÌÚÂç¼ù
¿À¸Í¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÀ±¤Ç¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤¯¤·¤Æº£µ¨2´§Ã£À®¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï½éÀï¤Î2²óÀï¤«¤é½à·è¾¡¤Þ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢½à·è¾¡µþÅÔ¥µ¥ó¥¬Àï¤Ç¤Ï·è¾¡ÅÀ¤òµó¤²¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤â34»î¹ç5ÆÀÅÀ4¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÊ³Æ®¤·¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì17»î¹ç¤È¥Á¡¼¥à¤Î¥²¡¼¥à¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¾ï¾¡·³ÃÄ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¡£ºÇ½ªÀá¤âÁ°È¾30Ê¬¤Ë¸òÂåÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Á¡¼¥à2ÆÀÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëÉðÆ£¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢¥¦¥£¥ó¥°¡¢¥ï¥ó¥È¥Ã¥×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤·¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ì¤Ð·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÀ±¤Ï¡¢º£¸å¤â¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¾þ¤ëÀ±¤ò¾¡¤Á¼è¤êÂ³¤±¤ë¡£
¥ê¡¼¥°ºÇ¶¯¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯
DF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë
¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥ê¡¼¥À¡¼»³ÀîÅ¯»Ë¡¢¼é¸î¿ÀGKÁ°ÀîÂãÌé¤é¤¬¿À¸Í¤Î·ø¼é¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â²øÊª¤Î¤è¤¦¤Ê³èÌö¤òºòµ¨¤«¤éÈäÏª¤·Â³¤±¤¿¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤ÎÂ¸ºß¤ÏÉ®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·Æñ¤¤¡£
¹Âç¤Ê¥¨¥ê¥¢¤ò¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Î¹¤µ¡¢ÊÂ¤ß¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò´°Éõ¤¹¤ëÂÐ¿Í¤Î¶¯¤µ¡¢¤½¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤ÈJ¥ê¡¼¥°¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÈô¤ÓÈ´¤±¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¡×¤Ï¤³¤Î5Ì¾¡ª
¤Þ¤À25ºÐ¤ÈÇ¯Îð¤â¼ã¤¯¡¢Å´ÊÉ¤Î¼éÈ÷¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤ÎÃË¤¬¤¤¤ë¸Â¤ê¿À¸Í¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï°ÂÂÙ¤À¤í¤¦¡£¶¯¤¯¤Æ¡¢Áá¤¯¤Æ¡¢¸¤¯¤Æ¡¢¾å¼ê¤¤4Çï»Ò¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤¬¥¢¥¸¥¢½éÀ©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£