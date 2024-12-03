ZB1¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª&¥Ï¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó¡¢É½»²Æ»¤òËþµÊ¡ªÃçÎÉ¤·¥³¥ó¥Ó¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á½¸¤Þ¤ë
ZEROBASEONE¡Ê¥¼¥í¥Ùー¥¹¥ï¥ó¡Ë¤Î¸ø¼°Instagram¤¬¹¹¿·¡£¥á¥ó¥Ðー¤ÎZHANG HAO¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¡Ë¤ÈHAN YU JIN¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó¡Ë¤ÎÅìµþ¡¦É½»²Æ»¤ò³Ú¤·¤àÃçÎÉ¤·¤ª½Ð¤«¤±¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛZB1¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¡õ¥Ï¥ó¡¦¥æ¥¸¥ó¤ÎÉ½»²Æ»¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È
¢£ZB1¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¡õ¥æ¥¸¥ó¤Î¡È¥Ø¥ó¥¦¥ó¥º¡É¡¢É½»²Æ»¤Ç¥¹¥¤ー¥Ä¡õ¾Æ¤Æù¤ò³Ú¤·¤à
¥¸¥ã¥ó¥Ï¥ª¤È¥æ¥¸¥ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡È¥Ø¥ó¥¦¥ó¥º¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢º£Ç¯8·î¤ËÍèÆü¤·¤¿ºÝ¤â2¿Í¤Ç¿·½É¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¥æ¥¸¥ó¤¬9Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¹õ¤Ö¤Á¥á¥¬¥Í¤Ë¥Ùー¥¸¥å¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¡¢¹õ¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹»Ò¤Ë¤µ¤é¤ËË¹»Ò¤ò½Å¤Í¤¿¥æ¥¸¥ó¤Î¥ß¥éー¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥¹¥¿ー¥È¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤ª¤ä¤Ä¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ç¤¤¤Á¤´¤È¥¢¥¤¥¹¤Î¶´¤Þ¤Ã¤¿¤É¤é¾Æ¤¡Ê2ËçÌÜ¡Ë¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥¯¥ìー¥×¡Ê3ËçÌÜ¡Ë¤È¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¼Ì¿¿¤¬Â³¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»£±Æ¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¾®¤µ¤ÊÆé¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¸ý¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥æ¥¸¥ó¤Î»Ñ¡Ê4¡¢5ËçÌÜ¡Ë¤ä¡¢É½»²Æ»¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò»£±Æ¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤ò¸å¤í¤«¤éÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤â¡Ê8ËçÌÜ¡Ë¡£
Í¼ÈÓ¤Ë¤Ï¡¢¾Æ¤Æù¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¡£É½»²Æ»¤ÎÌë·Ê¤ò¸«²¼¤í¤¹ÀÊ¤Ç¥æ¥¸¥ó¤¬¡Ö¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤Ë¤ªÆù¤ò¼è¤êÊ¬¤±¤ë¤È¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤¬¡Ö¥µ¥ó¥¥åー¡×¤È±þ¤¨¤ë¥·ー¥ó¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ø¥ó¥¦¥ó¥º¤«¤ï¤¤¤¤ー¡ª¡×¡ÖÆüËÜ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¶á½ê¤ò¤³¤ó¤Ê¥¤¥±¥á¥ó2¿Í¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¡Ö2¿Í¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥Çー¥ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö»ä¤â°ì½ï¤ËÉ½»²Æ»Êâ¤¤¿¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶ÁÛ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥¥à¡¦¥Æ¥ì¡ÊZEROBASEONE¡Ë¤âÉ½»²Æ»¤Î¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤òËþµÊ
¤Ê¤ª¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎKIM TAE RAE¡Ê¥¥à¡¦¥Æ¥ì¡Ë¤âÉ½»²Æ»¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÂÚºß¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£