太陽光発電所の盗難被害対策！エクソル「アルミニウムケーブルを使用した工事と看板設置」

エクソルでは、太陽光発電所を新たに建設するにあたり、近年増加する太陽光発電所の盗難被害対策の一環として、アルミニウムケーブルを使用した工事と看板設置に対応。

【増加する太陽光発電所のケーブル盗難被害】

警察庁が2024年9月30日に開催した「第1回 金属盗対策に関する検討会」の資料では、全国で発生した太陽光発電施設における金属ケーブル窃盗について、2023年の認知件数が年間で5,361件であったのに対し、2024年は1月〜6月末の期間で4,161件となっており、前年の1.5倍以上のペースで急増しています。

この背景には、2020年以降金属スクラップの価格が上昇しており、特に銅の価格は2倍近くまで上昇、さらに、盗品の処分・売却が容易であり、流通を防ぐことが困難であることなどが背景にあります。

【盗難に関する相談が増加、被害者「運転再開まで約5か月、辛かった」】

産業用太陽光発電所の販売・施工を行うエクソルでは、関与した発電所で盗難の被害を受けたことのある取引先等からの相談が増加しています。

同社の外勤営業を対象にアンケートを実施したところ、回答者の約73%が1年以内に取引先とケーブル盗難に関する話をしたことがあり、回答者の半分以上(約53%)が、取引先の関わる発電所で盗難被害が発生していることが分かりました。

実際に被害に遭った発電事業者に話を聞くと、「警察への届け出から保険の手続き、代わりのケーブルの手配・復旧工事から運転再開まで約5か月も掛かり、事務的な負担も含めて非常に辛かった」と話されました。

太陽光発電所盗難被害の写真-1

太陽光発電所盗難被害の写真-2

太陽光発電所盗難被害の写真-3

【アルミニウムケーブル工事や補償付き評価サービスを展開】

このような状況でエクソルは、太陽光発電所のケーブル盗難対策として銅ケーブルではなくアルミニウムケーブルを使用した工事やアルミニウムケーブルを使用していることをアピールするための看板設置まで対応します。

現在発生している金属盗難の材質別被害状況は、銅が全体の51.8%を占めるのに対して、アルミニウムは3.2%となっており、単価の高い銅ケーブルを目的としたものと考えられます。

そのため、単価が銅と比べて6分の1程度しかないアルミニウムケーブルを使用してそれを周知することに一定の効果があると考えられます。

また、エクソルでは盗難事故にも対応する災害補償が付帯した太陽光発電所評価サービス「XSOL SOLAR STAR補償」も展開することで、万が一被害に遭ってしまった場合でもサポートできる体制を整えています。

