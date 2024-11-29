¥É¥³¥â¤¬¡Öeximo¥Ý¥¤³è¡×¡Öahamo¥Ý¥¤³è¡×ÆÃÅµ¤ò²þÄê¡¢eximo¥Ý¥¤³è¤ÏÂ¾¼Ò¥¯¥ì¥«Ê§¤¤¤Ç¤â´Ô¸µ
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Ï¡¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹Ï¢·È¤Çd¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ëÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Öeximo¥Ý¥¤³è¡×¡Öahamo ¥Ý¥¤³è¡×¤ÎÆÃÅµ¤ò12·î1Æü¤Ë²þÄê¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë·èºÑ¤Ê¤É¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£
ahamo¥Ý¥¤³è¤Î²þÄê
¡¡¡Öahamo¥Ý¥¤³è¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ëd¥«ー¥É¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤â¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏdÊ§¤¤¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öahamo¥Ý¥¤³è¡×¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤¬d¥«ー¥É¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢d¥«ー¥É¤Î¥ì¥®¥å¥éー¤Ç¤Ï3¡ó¡¢d¥«ー¥É GOLD¤Ç¤Ï5¡ó¡¢d¥«ー¥É PLATINUM¤Ç¤Ï10¡ó´Ô¸µ¤È¤Ê¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Î·ô¼ï¤Ç¤â¡¢¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¡Ö10¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â1¥«·î´Ö¤Î´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï4000¥Ý¥¤¥ó¥È¡£²ÈÂ²¥«ー¥É¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Öahamo¥Ý¥¤³è¡×¥æー¥¶ー¤âÂÐ¾Ý¡£¤Ê¤ª¡¢d¥«ー¥É·èºÑ¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÎÅÐÏ¿¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Ç¤ÎÀÑÎ©¤Ç¤ÎÆÃÅµ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ì¥®¥å¥éー¥«ー¥É¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£d¥«ー¥É GOLD¤Èd¥«ー¥ÉPLATINUM¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¤Ç¤ÎÀÑÎ©¤Ç1¡ó´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Öahamo¥Ý¥¤³è¡×¤Ïahamo¤ª¤è¤ÓÂçÀ¹¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
ahamo¥Ý¥¤³è²þÄê¸å¤ÎÆâÍÆ
eximo¥Ý¥¤³è¤Î²þÄê
¡¡¡Öeximo ¥Ý¥¤³è¡×¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖdÊ§¤¤¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÅÅÏÃÎÁ¶â¹ç»»Ê§¤¤¤ä¡¢dÊ§¤¤»Ä¹â¤Ç¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÐ¾Ý¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ô¸µÎ¨¤Ï3¡ó¡£
¡¡ÅÅÏÃÎÁ¶â¹ç»»Ê§¤¤¤¬ÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥³¥â¤ÎÄÌ¿®ÎÁ¤ò¸ýºÂ¿¶ÂØ¤äÀÁµá½ñ¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ïd¥«ー¥É°Ê³°¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¤â´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢d¥«ー¥É°Ê³°¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ø¤Î´Ô¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ªÎ»»þ´üÌ¤Äê¤Ê¤¬¤é¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ahamo¥Ý¥¤³è²þÄê¸å¤ÎÆâÍÆ