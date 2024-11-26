ËÜÆü¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
8:00¡¡¥«¥·¥å¥«¥ê¡¦¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹Ï¢¶äÁíºÛ¡¢¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥°TV½Ð±é
8:50¡¡ÆüËÜ´ë¶È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê10·î¡Ë
10:00¡¡¥°ー¥ë¥º¥Óー¡¦¥·¥«¥´Ï¢¶äÁíºÛ¡¢NewsNation½Ð±é
14:00¡¡Æü¶ä¡Ö´ðÄ´Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤òÊáÂª¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¡×
17:00¡¡¥Ó¥ë¥í¥ï¥É¥¬¥íーÊ©Ãæ¶äÁíºÛ¡¢Ê©·òÁ´À´ÆÆÄÇËÃ¾½èÍýµ¡¹½¡ÊACPR¡Ë²ñµÄ½ÐÀÊ
18:00¡¡¥»¥ó¥Æ¥Î¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÃæ¶äÁíºÛ¡¢¥µ¥ë¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëºâÌ³Âç¿Ã¡¢¹Ö±é
18:15¡¡¥Ó¥ë¥í¥ï¥É¥¬¥íーÊ©Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é
19:00¡¡¥ìー¥ó¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÃæ¶äÁíºÛ¡¢µÄ²ñ½ÐÀÊ
22:00¡¡¥ß¥å¥éー¡¦¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
22:20¡¡¥á¥ó¥Ç¥¹²ÃÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2%¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¡§º£¸å¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÎÌò³ä¡×¹Ö±é
22:30¡¡¥«¥¶ー¥¯¥¹¡¦¥é¥È¥Ó¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é
27Æü0:00¡¡¥Ô¥ë±ÑÃæ¶ä¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢µ®Â²±¡·ÐºÑÌäÂê°Ñ°÷²ñ½ÐÀÊ
¡¡¡¡ ¥»¥ó¥Æ¥Î¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÃæ¶äÁíºÛ¡¢¶âÍ»°ÂÄêÊó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¸«
3:00¡¡ÊÆ5Ç¯ºÄ¡Ê700²¯¥É¥ë¡Ë¡¢2Ç¯ÊÑÆ°ÍøÉÕºÄ¡Ê280²¯¥É¥ë¡ËÆþ»¥
4:00¡¡ÊÆFOMCµÄ»öÏ¿¡Ê11·î6Æü-7Æü³«ºÅÊ¬¡Ë
·îÎã·ÐºÑÊó¹ð¡Ê11·î¡Ë
ºâÌ³¾Ê¹ñºÄ»Ô¾ìÆÃÊÌ»²²Ã¼Ô²ñ¹ç
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
8:50¡¡ÆüËÜ´ë¶È¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹²Á³Ê»Ø¿ô¡Ê10·î¡Ë
10:00¡¡¥°ー¥ë¥º¥Óー¡¦¥·¥«¥´Ï¢¶äÁíºÛ¡¢NewsNation½Ð±é
14:00¡¡Æü¶ä¡Ö´ðÄ´Åª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤òÊáÂª¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¡×
17:00¡¡¥Ó¥ë¥í¥ï¥É¥¬¥íーÊ©Ãæ¶äÁíºÛ¡¢Ê©·òÁ´À´ÆÆÄÇËÃ¾½èÍýµ¡¹½¡ÊACPR¡Ë²ñµÄ½ÐÀÊ
18:00¡¡¥»¥ó¥Æ¥Î¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÃæ¶äÁíºÛ¡¢¥µ¥ë¥á¥ó¥È¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëºâÌ³Âç¿Ã¡¢¹Ö±é
18:15¡¡¥Ó¥ë¥í¥ï¥É¥¬¥íーÊ©Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é
19:00¡¡¥ìー¥ó¡¦¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÃæ¶äÁíºÛ¡¢µÄ²ñ½ÐÀÊ
22:00¡¡¥ß¥å¥éー¡¦¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é
22:20¡¡¥á¥ó¥Ç¥¹²ÃÃæ¶äÉûÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö2%¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¡§º£¸å¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ÎÌò³ä¡×¹Ö±é
22:30¡¡¥«¥¶ー¥¯¥¹¡¦¥é¥È¥Ó¥¢Ãæ¶äÁíºÛ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¹Ö±é
27Æü0:00¡¡¥Ô¥ë±ÑÃæ¶ä¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢µ®Â²±¡·ÐºÑÌäÂê°Ñ°÷²ñ½ÐÀÊ
¡¡¡¡ ¥»¥ó¥Æ¥Î¡¦¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÃæ¶äÁíºÛ¡¢¶âÍ»°ÂÄêÊó¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ñ¸«
3:00¡¡ÊÆ5Ç¯ºÄ¡Ê700²¯¥É¥ë¡Ë¡¢2Ç¯ÊÑÆ°ÍøÉÕºÄ¡Ê280²¯¥É¥ë¡ËÆþ»¥
4:00¡¡ÊÆFOMCµÄ»öÏ¿¡Ê11·î6Æü-7Æü³«ºÅÊ¬¡Ë
·îÎã·ÐºÑÊó¹ð¡Ê11·î¡Ë
ºâÌ³¾Ê¹ñºÄ»Ô¾ìÆÃÊÌ»²²Ã¼Ô²ñ¹ç
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹