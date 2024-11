TVアニメ『らんま1/2』の作中に登場する中華料理店をイメージしたコラボレーションカフェ「猫飯店」が、2024年12月27日(金)より渋谷PARCOにて期間限定オープン、心斎橋、名古屋各PARCOは2025年に巡回を予定している。『うる星やつら』『めぞん一刻』『犬夜叉』『境界のRINNE』『MAO』などの代表作を持つ高橋留美子による漫画『らんま1/2』が完全新作的アニメ化。高橋留美子は、2017年に全世界コミックス累計発行部数2億冊を超え、2018年にアメリカのウィル・アイズナー漫画業界賞(The Will Eisner Comic Industry Award)」で「コミックの殿堂(The Will Eisner Award Hall of Fame)」入り、2019年にフランス アングレーム国際漫画祭の最優秀賞受賞、2023年にはフランス政府から芸術文化勲章「シュヴァリエ」を受勲、世界的に活躍する漫画家。『らんま1/2』は『週刊少年サンデー』(小学館)に1987年36号から1996年12号まで連載され、現在もなお絶大な人気を誇る名作だ。

2017年に漫画『らんま1/2』の連載30周年を記念して、THE GUEST cafe&diner大阪・名古屋・池袋・札幌各店にて開催した『らんま1/2カフェ』は、連日多くのお客様が来場し、入店まで最大3時間待ちと大好評のうちに終了した。今回開催するコラボレーションカフェは、『らんま1/2』に登場する人気キャラクター、シャンプーが看板娘として働いている中華料理店「猫飯店」がコンセプト。中華風の衣装を身につけたキャラクターが勢ぞろいの描き下ろしイラストが公開された。カフェ店内では、各キャラクターや作品の世界観をイメージしたフード、デザート、ドリンクメニューが多数登場する予定。また併設のグッズショップでは、本描き下ろしイラストに加え、描き起こしのデフォルメイラストを使用したカフェ開催記念グッズが発売される。カフェの詳細は追って発表され、HPも更新されるとのことなので、続報もお見逃しなく。(C)高橋留美子・小学館/「らんま1/2」製作委員会