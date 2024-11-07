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21:00

英中銀政策金利（11月）

予想 4.75% 前回 5.0%



メキシコ消費者物価指数（CPI）（10月）

予想 N/A 前回 0.05%（前月比)

予想 N/A 前回 4.58%（前年比)



クノット・オランダ中銀総裁、講演

エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演



21:30

ベイリー英中銀総裁、ラムスデン英中銀副総裁、ロンバルデリ英中銀副総裁、記者会見



22:30

米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第3四半期）

予想 2.3% 前回 2.5%（非農業部門労働生産性・前期比)

予想 0.8% 前回 0.4%（単位労働費用・前期比)



米新規失業保険申請件数（10/27 - 11/02）

予想 N/A 前回 21.6万件



米失業保険継続受給者数（10/20 - 10/26）

予想 N/A 前回 186.2万件



レーンECBチーフエコノミスト、ギリシャ銀行主催会議出席



23:00

英DMPインフレ調査（10月）



23:30

ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、レーンECBチーフエコノミスト、ギリシャ銀行主催会議講演



8日

0:00

米卸売在庫（確報値）（9月）

予想 N/A 前回 -0.1%（卸売在庫・前月比・確報値)

予想 N/A 前回 -0.1%（卸売売上高・前月比)



0:45

ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ギリシャ銀行主催会議講演



1:30

シュレーゲル・スイス中銀総裁、スイスのデジタル通貨について講演



4:00

米FRB政策金利(FOMC)（11月）

予想 4.75% 前回 5.0%（上限金利)

予想 4.5% 前回 4.75%（下限金利)



4:30

パウエル米FRB議長、記者会見





米主要企業決算

モデルナ、ラルフローレン、タペストリー、アンダーアーマー、エクスペディア、ピンタレスト





※予定は変更されることがあります。

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