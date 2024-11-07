ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
英中銀政策金利（11月）
予想 4.75% 前回 5.0%
メキシコ消費者物価指数（CPI）（10月）
予想 N/A 前回 0.05%（前月比)
予想 N/A 前回 4.58%（前年比)
クノット・オランダ中銀総裁、講演
エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演
21:30
ベイリー英中銀総裁、ラムスデン英中銀副総裁、ロンバルデリ英中銀副総裁、記者会見
22:30
米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第3四半期）
予想 2.3% 前回 2.5%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 0.8% 前回 0.4%（単位労働費用・前期比)
米新規失業保険申請件数（10/27 - 11/02）
予想 N/A 前回 21.6万件
米失業保険継続受給者数（10/20 - 10/26）
予想 N/A 前回 186.2万件
レーンECBチーフエコノミスト、ギリシャ銀行主催会議出席
23:00
英DMPインフレ調査（10月）
23:30
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、レーンECBチーフエコノミスト、ギリシャ銀行主催会議講演
8日
0:00
米卸売在庫（確報値）（9月）
予想 N/A 前回 -0.1%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 -0.1%（卸売売上高・前月比)
0:45
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ギリシャ銀行主催会議講演
1:30
シュレーゲル・スイス中銀総裁、スイスのデジタル通貨について講演
4:00
米FRB政策金利(FOMC)（11月）
予想 4.75% 前回 5.0%（上限金利)
予想 4.5% 前回 4.75%（下限金利)
4:30
パウエル米FRB議長、記者会見
米主要企業決算
モデルナ、ラルフローレン、タペストリー、アンダーアーマー、エクスペディア、ピンタレスト
※予定は変更されることがあります。
英中銀政策金利（11月）
予想 4.75% 前回 5.0%
メキシコ消費者物価指数（CPI）（10月）
予想 N/A 前回 0.05%（前月比)
予想 N/A 前回 4.58%（前年比)
クノット・オランダ中銀総裁、講演
エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演
21:30
ベイリー英中銀総裁、ラムスデン英中銀副総裁、ロンバルデリ英中銀副総裁、記者会見
22:30
米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第3四半期）
予想 2.3% 前回 2.5%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想 0.8% 前回 0.4%（単位労働費用・前期比)
米新規失業保険申請件数（10/27 - 11/02）
予想 N/A 前回 21.6万件
米失業保険継続受給者数（10/20 - 10/26）
予想 N/A 前回 186.2万件
レーンECBチーフエコノミスト、ギリシャ銀行主催会議出席
23:00
英DMPインフレ調査（10月）
23:30
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、レーンECBチーフエコノミスト、ギリシャ銀行主催会議講演
8日
0:00
米卸売在庫（確報値）（9月）
予想 N/A 前回 -0.1%（卸売在庫・前月比・確報値)
予想 N/A 前回 -0.1%（卸売売上高・前月比)
0:45
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ギリシャ銀行主催会議講演
1:30
シュレーゲル・スイス中銀総裁、スイスのデジタル通貨について講演
4:00
米FRB政策金利(FOMC)（11月）
予想 4.75% 前回 5.0%（上限金利)
予想 4.5% 前回 4.75%（下限金利)
4:30
パウエル米FRB議長、記者会見
米主要企業決算
モデルナ、ラルフローレン、タペストリー、アンダーアーマー、エクスペディア、ピンタレスト
※予定は変更されることがあります。