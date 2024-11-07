21:00
英中銀政策金利（11月）
予想　4.75%　前回　5.0%

メキシコ消費者物価指数（CPI）（10月）
予想　N/A　前回　0.05%（前月比)
予想　N/A　前回　4.58%（前年比)

クノット・オランダ中銀総裁、講演
エスクリバ・スペイン中銀総裁、講演

21:30　
ベイリー英中銀総裁、ラムスデン英中銀副総裁、ロンバルデリ英中銀副総裁、記者会見

22:30
米非農業部門労働生産性指数（速報値）（2024年 第3四半期）
予想　2.3%　前回　2.5%（非農業部門労働生産性・前期比)
予想　0.8%　前回　0.4%（単位労働費用・前期比)

米新規失業保険申請件数（10/27 - 11/02）
予想　N/A　前回　21.6万件

米失業保険継続受給者数（10/20 - 10/26）
予想　N/A　前回　186.2万件

レーンECBチーフエコノミスト、ギリシャ銀行主催会議出席

23:00　
英DMPインフレ調査（10月）

23:30　
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、レーンECBチーフエコノミスト、ギリシャ銀行主催会議講演

8日
0:00
米卸売在庫（確報値）（9月）
予想　N/A　前回　-0.1%（卸売在庫・前月比・確報値)　
予想　N/A　前回　-0.1%（卸売売上高・前月比)

0:45　
ストゥルナラス・ギリシャ中銀総裁、ギリシャ銀行主催会議講演

1:30　
シュレーゲル・スイス中銀総裁、スイスのデジタル通貨について講演

4:00
米FRB政策金利(FOMC)（11月）
予想　4.75%　前回　5.0%（上限金利)　
予想　4.5%　前回　4.75%（下限金利)

4:30　
パウエル米FRB議長、記者会見


米主要企業決算
モデルナ、ラルフローレン、タペストリー、アンダーアーマー、エクスペディア、ピンタレスト


※予定は変更されることがあります。