厳選されたファブリック・インテリアの展示も！ジアス「新潟ショールーム」

ジアス「新潟ショールーム」

ジアスは、2024年10月25日(金)に同社の新規開拓エリアとなる店舗「新潟ショールーム」をグランドオープン。

■新店舗の紹介

*JR新潟駅より徒歩5分

新潟県新潟市中央区南笹口の店舗ビル、クラスターナイン1階にショールームがあります。

公共交通機関を利用のお客様もアクセスしやすく、駅から徒歩5分となっています。

お車でお越しの方は、店舗前の道を挟んで向かい側のコインパーキングを利用して下さい。

*カーテンを取り揃えた「ファブリックラボ」

同社は関東地方を中心に13店舗のオーダーカーテンショールームを構えています。

うち6店舗は「インテリアサロン」として、家具や照明・インテリア雑貨など、さまざまなインテリアエレメントを取り扱っています。

今回オープンしました新潟ショールームは、オーダーカーテン・ブラインド等を取り揃えた「ファブリックラボ」として、窓周り商品の販売を行います。

*キッズスペース完備

お打ち合わせテーブルの近くにキッズスペースを設けていますので、お子様連れでも安心して利用できます。

新潟ショールームキッズスペース

■オープニングレセプションの案内

今回、ジアス新潟ショールームのオープンを記念して、オープニングレセプションを開催します。

厳選されたファブリック・インテリアの展示に加え、商品開発担当によるオリジナルカーテンの説明会も同時開催します。

※工務店様・ハウスメーカー様向けの限定イベントとなります。

●開催日時

2024年11月28日(木)〜2024年11月29日(金)

●商品開発担当によるオリジナルカーテン説明会

(1)10:00〜、(2)15:00〜

※二部制となります。

※イベントに関するお問い合わせ先

株式会社ジアス|レセプション事務局: reception-desk@jias.co.jp

■店舗概要

新潟ショールーム外観

店舗名 : ジアス 新潟ショールーム

オープン日 : 2024年10月25日(金)

取り扱い商品: オーダーカーテン

アクセス : 〒950-0848

新潟県新潟市中央区南笹口1-1-12 クラスターナイン 1F

電話番号 : 0800-919-0221

営業時間 : 10:00〜18:00

定休日 : 水曜日・日曜日

※定休日は変更となる可能性があります。

