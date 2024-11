ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸と締結！サムティホールディングス「ブランドパートナー契約」

サムティホールディングスは、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手とブランドパートナー契約を締結しました。

サムティホールディングス「ロサンゼルス・ドジャース山本由伸 ブランドパートナー契約」締結

企業理念として「夢の実現」やスローガン「不動産を、超えてゆけ。」を掲げている同社グループは、2024年より、メジャーリーガーとしてロサンゼルス・ドジャースで活躍する山本由伸投手と、オリックス・バファローズ所属時代に引き続き、ブランドパートナー契約を締結することで、ともに「大阪から世界へ」挑戦する姿勢や、昨日までの自分を超え、『高みを目指し続ける』という思いを山本由伸投手と一緒に体現し、発信していきます。

■山本由伸投手コメント

昨年に引き続き、「不動産を、超えてゆけ。

」をテーマに常に新しい挑戦を続けるサムティのブランドパートナーを務めさせていただくことになりました。

僕自身、昨年とはまた違った環境に身を置き、自ら新たなことに挑戦を続けることが体現できているのではと感じています。

これからも、挑戦を続けるプレースタイルを貫き、サムティブランドと“バッテリー”となってともに成長していきたいと思います。

■サムティブランドパートナー 山本由伸投手プロフィール

MLBロサンゼルス・ドジャース所属

生年月日 :1998年8月17日

身長/体重:178cm/80kg

2016年オリックスに入団。

2019年には、最優秀防御率を獲得し、2020年は初の最多奪三振に輝いた。

2021年は初の投手4冠を達成し、沢村賞を受賞。

翌2022年はノーヒットノーランを達成。

2023年は前人未到の3年連続投手4冠、沢村賞に輝き、防御率は自己最高の1.21をマーク。

2年連続のノーヒットノーランも成し遂げた。

その後、メジャー挑戦を表明し、投手史上最高額でドジャースと12年の契約を締結。

球界初の「プレミア12」、「オリンピック」、「日本一」、「WBC」、「ワールドシリーズ」の5冠を達成。

