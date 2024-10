レオナルド・ディカプリオ(49)が、米ニューヨークのナイトクラブで米歌手テヤナ・テイラー(33)と親密にしている姿が目撃された。関係者によると、2人は一晩中、クラブの片隅で一緒に過ごしていたという。レオナルドとテヤナは、2025年公開の映画で共演したことから親交を深め、3月にはパーティ会場で仲睦まじい様子が目撃され、ロマンスの噂が浮上した。今回、会場となったナイトクラブでは、レオナルドと交際しているイタリア人モデル、ヴィットリア・チェレッティ(26)の姿は見られなかった。

レオナルド・ディカプリオは20日(以下、現地時間)、ニューヨークのマンハッタンにあるナイトクラブ「The Stafford Room」でテヤナ・テイラーと一緒にパーティを楽しむ様子が目撃された。テヤナはシンガーソングライターとして活動するほか、女優、モデル、ダンサー、振付師、ミュージックビデオの監督など多方面で才能を発揮している。テヤナは19日、米オハイオ州クリーブランドで開催された「ロックの殿堂(Rock and Roll Hall of Fame)」授賞式でプレゼンターとしてステージに上がり、今年殿堂入りした米大御所歌手ディオンヌ・ワーウィックを称えた。ある情報筋が米メディア『Page Six』に語ったところによると、授賞式翌日、テヤナは「ロックの殿堂」を記念するプライベートなパーティを主催した。レオナルドは友人グループとともにクラブを訪れ、そこでテヤナと再会したそうだ。レオナルドは、2023年9月にイタリア人モデルのヴィットリア・チェレッティとの恋愛関係が報じられ、その後も順調な交際を続けている。しかし、今回のパーティではヴィットリアの姿は見られなかった。ある業界関係者は同メディアの取材に応じ、レオナルドはヴィットリアと一緒ではなかったものの、テヤナと楽しい時間を過ごしていたと語った。「彼らはとても親密な雰囲気で、ダンスをしたり、楽しそうに笑い合ったりしていました。一晩中一緒でしたが、2人はかなり隅の方で過ごしていました。」同人物によると、会場ではレオナルドの長年の友人で俳優のトビー・マグワイアの姿が確認され、グループはレオナルドとテヤナの近くでパーティを楽しんでいたという。テヤナはレオナルドの近くに多くの人が近づいたり、邪魔をしないように気を配っていたそうだ。しかし、2人が手を繋いだりキスをする姿は目撃されず、レオナルドが浮気をしているわけではないと話している。他の関係者は、テヤナがレオナルドの恋人ヴィットリアと友人であると語った。ヴィットリアは15日に開催された「ヴィクトリアズ・シークレット」のランウェイに初めて登場した。この関係者によると、テヤナはランウェイデビューを果たしたヴィットリアを祝福するため、ショーの後に一緒に外出したという。さらに別の関係者は、レオナルドとテヤナが親密にしていたという報道は「まったくの作り話」であり、2人は単なる仲の良い友人同士だと述べた。レオナルドとテヤナは2025年に公開予定の映画『The Battle of Baktan Cross(原題)』で共演して以来、親交を深めているとみられる。今年3月、米カリフォルニア州ビバリーヒルズで行われた「WMEタレントエージェンシー」主催のアカデミー賞前夜祭では、レオナルドとテヤナが親しげに談笑する様子が目撃され、ロマンスの噂が立ち上がった。しかし当時、ある情報筋は「彼らはロマンティックな関係ではありません」と交際説を否定していた。なお、テヤナは2023年1月、2人の娘をもうけた夫で元バスケットボール選手のイマン・シャンパートと7年間の結婚生活を経て離婚を申請し、今年7月に離婚が成立した。画像2〜4枚目は『Jimmy Neutch Instagram「Hi…」「What the world needs now might be love, sweet love.」』『Vittoria Ceretti Instagram「GOT 2 B AN ANGEL FOR THE NIGHT」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)